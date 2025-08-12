https://ria.ru/20250812/bpla-2034898732.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

2025-08-12
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове.

ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена во вторник в 21.39 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

2025

