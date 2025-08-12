https://ria.ru/20250812/bpla-2034715483.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.08.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T08:07:00+03:00
2025-08-12T08:07:00+03:00
2025-08-12T08:07:00+03:00
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028073498_0:225:1280:945_1920x0_80_0_0_7bc738e4f3f6e7e85e28899897f56775.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена, сообщил глава региона Александр Гусев. Опасность была объявлена в 2.18 мск, она длилась более пяти часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034601690.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028073498_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_af18a5c9c29fdcf68c23684fbfe7196e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА спустя более пяти часов