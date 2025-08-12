Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
08:07 12.08.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена, сообщил глава региона Александр Гусев. Опасность была объявлена в 2.18 мск, она длилась более пяти часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
воронежская область
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Обломки БПЛА ВСУ
© Фото : соцсети
Обломки БПЛА ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена, сообщил глава региона Александр Гусев.
Опасность была объявлена в 2.18 мск, она длилась более пяти часов.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.08.2025
Вчера, 16:08
 
Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
 
 
