https://ria.ru/20250812/bpla-2034715483.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.08.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T08:07:00+03:00

2025-08-12T08:07:00+03:00

2025-08-12T08:07:00+03:00

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028073498_0:225:1280:945_1920x0_80_0_0_7bc738e4f3f6e7e85e28899897f56775.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена, сообщил глава региона Александр Гусев. Опасность была объявлена в 2.18 мск, она длилась более пяти часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250811/spetsoperatsiya-2034601690.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)