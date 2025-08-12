https://ria.ru/20250812/berlin-2034788976.html

Берлину стоит выдвинуть свою мирную инициативу, заявили в Германии

Берлину стоит выдвинуть свою мирную инициативу, заявили в Германии - РИА Новости, 12.08.2025

Берлину стоит выдвинуть свою мирную инициативу, заявили в Германии

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Берлину и Брюсселю следовало бы не критиковать "за детским столом" встречу... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:46:00+03:00

2025-08-12T13:46:00+03:00

2025-08-12T13:46:00+03:00

в мире

россия

берлин (город)

сша

дональд трамп

владимир зеленский

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Берлину и Брюсселю следовало бы не критиковать "за детским столом" встречу президентов России и США на Аляске, а выдвинуть аналогичную мирную инициативу. Ранее Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине, в котором члены ЕС обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. По словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия не поддержала заявление стран ЕС, так как они пытались диктовать условия президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. "Снова правильные импульсы исходят от Виктора Орбана из Будапешта, а не из Брюсселя или Берлина. Вместо того, чтобы критиковать встречу на Аляске за детским столом и заявлять о ее незначительности, немецкому правительству следовало бы взять на себя ответственность и выдвинуть аналогичную мирную инициативу в интересах Германии", - написала Вайдель в соцсети X*. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Газета Wall Street Journal сообщала 9 августа, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и Путина. В него входило требование о достижении прекращения огня до того, как будут предприняты какие-либо другие шаги. Предложение также включало пункт, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО. Согласно совместному заявлению ряда европейских лидеров, они намерены оказать американскому лидеру дипломатическую поддержку, но также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.*Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250808/germaniya-2034114027.html

https://ria.ru/20250811/tramp-2034651995.html

россия

берлин (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, берлин (город), сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз, владимир путин