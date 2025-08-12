Рейтинг@Mail.ru
Берлину стоит выдвинуть свою мирную инициативу, заявили в Германии
13:46 12.08.2025
Берлину стоит выдвинуть свою мирную инициативу, заявили в Германии
Берлину стоит выдвинуть свою мирную инициативу, заявили в Германии - РИА Новости, 12.08.2025
Берлину стоит выдвинуть свою мирную инициативу, заявили в Германии
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Берлину и Брюсселю следовало бы не критиковать "за детским столом" встречу... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Берлину и Брюсселю следовало бы не критиковать "за детским столом" встречу президентов России и США на Аляске, а выдвинуть аналогичную мирную инициативу. Ранее Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине, в котором члены ЕС обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. По словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия не поддержала заявление стран ЕС, так как они пытались диктовать условия президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. "Снова правильные импульсы исходят от Виктора Орбана из Будапешта, а не из Брюсселя или Берлина. Вместо того, чтобы критиковать встречу на Аляске за детским столом и заявлять о ее незначительности, немецкому правительству следовало бы взять на себя ответственность и выдвинуть аналогичную мирную инициативу в интересах Германии", - написала Вайдель в соцсети X*. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Газета Wall Street Journal сообщала 9 августа, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и Путина. В него входило требование о достижении прекращения огня до того, как будут предприняты какие-либо другие шаги. Предложение также включало пункт, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО. Согласно совместному заявлению ряда европейских лидеров, они намерены оказать американскому лидеру дипломатическую поддержку, но также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.*Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Берлину стоит выдвинуть свою мирную инициативу, заявили в Германии

Вайдель: Берлину стоит выдвинуть мирную инициативу, аналогичную саммиту РФ и США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Берлину и Брюсселю следовало бы не критиковать "за детским столом" встречу президентов России и США на Аляске, а выдвинуть аналогичную мирную инициативу.
Ранее Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине, в котором члены ЕС обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. По словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия не поддержала заявление стран ЕС, так как они пытались диктовать условия президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.
Источник: в ФРГ закроют все представительства ведущих российских СМИ
8 августа, 12:11
Источник: в ФРГ закроют все представительства ведущих российских СМИ
8 августа, 12:11
"Снова правильные импульсы исходят от Виктора Орбана из Будапешта, а не из Брюсселя или Берлина. Вместо того, чтобы критиковать встречу на Аляске за детским столом и заявлять о ее незначительности, немецкому правительству следовало бы взять на себя ответственность и выдвинуть аналогичную мирную инициативу в интересах Германии", - написала Вайдель в соцсети X*.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Газета Wall Street Journal сообщала 9 августа, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и Путина. В него входило требование о достижении прекращения огня до того, как будут предприняты какие-либо другие шаги. Предложение также включало пункт, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО. Согласно совместному заявлению ряда европейских лидеров, они намерены оказать американскому лидеру дипломатическую поддержку, но также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.
*Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Мерц организует переговоры с Трампом и представителями Украины 13 августа
Вчера, 18:08
Мерц организует переговоры с Трампом и представителями Украины 13 августа
Вчера, 18:08
 
