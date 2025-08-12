Глава МВД Белоруссии заявил о снижении потока незаконных мигрантов в СГ
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе. Архивное фото
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что совместные меры с Россией позволили значительно снизить поток незаконных мигрантов, прибывающих на территорию Союзного государства.
"МВД применяется широкий спектр мер по повышению эффективности миграционного контроля и недопущению дестабилизации ситуации, в том числе в рамках формирования единого миграционного пространства с Россией. Принимаемые совместно с коллегами из этой страны меры позволили значительно снизить поток незаконных мигрантов, прибывающих на территорию Союзного государства", - приводятся слова Кубракова в Telegram-канале министерства. Данное заявление он сделал, выступая на заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.
По данным министра, в первом полугодии установлено 130 таких групп численностью 1063 человек, в то время как за аналогичный период прошлого года - 243 группы и 1610 человек. В ходе операции "Нелегал - 2025" выявлено свыше 2,5 тысячи нарушений миграционного законодательства, принято 92 решения об отказе иностранцам во въезде на территорию республики. В связи с грубым нарушением законодательства почти 500 граждан зарубежья выдворено за пределы страны.
"В начале 2025 года вступило в силу соглашение между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников договора о создании Союзного государства. МВД Беларуси в службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России ежемесячно направляются сведения о задержанных группах незаконных мигрантов с целью обнаружения и пресечения транзитных каналов незаконной миграции", - продолжил Кубраков.
Он добавил, что для совершенствования госполитики в области внешней трудовой миграции президентом Белоруссии подписан указ о повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции. "Положительно зарекомендовал себя межгосударственный информационный банк и его подсистема "Межгосударственный розыск", посредством которой установлено местонахождение 138 лиц, разыскиваемых правоохранительными органами республики, получено 595 положительных идентификаций по лицам", - сказал министр.