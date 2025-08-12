https://ria.ru/20250812/azerbajdzhan-2034894116.html
Азербайджан отказался от участия в заседании СМВД стран СНГ
Азербайджан отказался от участия в заседании СМВД стран СНГ - РИА Новости, 12.08.2025
Азербайджан отказался от участия в заседании СМВД стран СНГ
Азербайджан отказался от участия в заседании Совета министров внутренних дел стран — участниц СНГ, сообщило информационное агентство AПА. РИА Новости, 12.08.2025
БАКУ, 12 авг — РИА Новости. Азербайджан отказался от участия в заседании Совета министров внутренних дел стран — участниц СНГ, сообщило информационное агентство AПА."Азербайджан не принял участие в заседании Совета министров внутренних дел стран — участниц СНГ в Санкт-Петербурге. Заседание состоялось 12 августа", — говорится в заявлении.В июле Баку отказался от участия в заседании Экономического совета СНГ, которое проходило в Москве. Тогда помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев пояснил, что это никак не связано с текущим состоянием отношений между Баку и Москвой.
Азербайджан отказался от участия в заседании СМВД стран СНГ
