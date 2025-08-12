Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан отказался от участия в заседании СМВД стран СНГ
21:07 12.08.2025 (обновлено: 21:54 12.08.2025)
Азербайджан отказался от участия в заседании СМВД стран СНГ
БАКУ, 12 авг — РИА Новости. Азербайджан отказался от участия в заседании Совета министров внутренних дел стран — участниц СНГ, сообщило информационное агентство AПА.&quot;Азербайджан не принял участие в заседании Совета министров внутренних дел стран — участниц СНГ в Санкт-Петербурге. Заседание состоялось 12 августа&quot;, — говорится в заявлении.В июле Баку отказался от участия в заседании Экономического совета СНГ, которое проходило в Москве. Тогда помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев пояснил, что это никак не связано с текущим состоянием отношений между Баку и Москвой.
Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
БАКУ, 12 авг — РИА Новости. Азербайджан отказался от участия в заседании Совета министров внутренних дел стран — участниц СНГ, сообщило информационное агентство AПА.
"Азербайджан не принял участие в заседании Совета министров внутренних дел стран — участниц СНГ в Санкт-Петербурге. Заседание состоялось 12 августа", — говорится в заявлении.

В июле Баку отказался от участия в заседании Экономического совета СНГ, которое проходило в Москве. Тогда помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев пояснил, что это никак не связано с текущим состоянием отношений между Баку и Москвой.
