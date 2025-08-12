Рейтинг@Mail.ru
"Мир рушится!" На Западе жестко высказались о саммите на Аляске - РИА Новости, 12.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 12.08.2025
"Мир рушится!" На Западе жестко высказались о саммите на Аляске
"Мир рушится!" На Западе жестко высказались о саммите на Аляске - РИА Новости, 12.08.2025
"Мир рушится!" На Западе жестко высказались о саммите на Аляске
Европа сильно паникует перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 12.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
аляска
россия
европа
владимир путин
дональд трамп
флориан филиппо
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Европа сильно паникует перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."После объявления о проведении саммита между Путиным и Трампом на Аляске ЕС находится в состоянии всеобщей паники! Европа разрывает себя на части, &lt;…&gt; лихорадочно штампует пресс-релизы, ходит кругами, бушует: ее мир рушится!" — написал он.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аляска, Россия, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске, США, Украина, Владимир Зеленский
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВо время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Хельсинки
Во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Европа сильно паникует перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"После объявления о проведении саммита между Путиным и Трампом на Аляске ЕС находится в состоянии всеобщей паники! Европа разрывает себя на части, <…> лихорадочно штампует пресс-релизы, ходит кругами, бушует: ее мир рушится!" — написал он.
США перебросили бомбардировщики к границе с Россией
В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.
СМИ рассказали, как Трамп отреагировал на слова Зеленского о территориях
Заголовок открываемого материала