"Мир рушится!" На Западе жестко высказались о саммите на Аляске

Европа сильно паникует перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Европа сильно паникует перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."После объявления о проведении саммита между Путиным и Трампом на Аляске ЕС находится в состоянии всеобщей паники! Европа разрывает себя на части, <…> лихорадочно штампует пресс-релизы, ходит кругами, бушует: ее мир рушится!" — написал он.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.

