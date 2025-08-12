https://ria.ru/20250812/aftershoki-2034902579.html

На Камчатке зафиксировали два афтершока

На Камчатке зафиксировали два афтершока - РИА Новости, 12.08.2025

На Камчатке зафиксировали два афтершока

Афтершок магнитудой 5,5 зафиксирован на Камчатке в 22.02 мск, а в 22.06 еще один - магнитудой 5,0, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,5 зафиксирован на Камчатке в 22.02 мск, а в 22.06 еще один - магнитудой 5,0, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Землетрясение магнитудой 5,5 в 22.02 мск, согласно Telegram-каналу филиала, произошло на расстоянии 275 километров от Петропавловска-Камчатского, на глубине 65,3 километра. Афтершок магнитудой 5,0 зафиксировано в 22.06 мск на расстоянии 242 километра от Петропавловска-Камчатского, на глубине 15,1 километра. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

Наталья Макарова

