https://ria.ru/20250812/aftershoki-2034902579.html
На Камчатке зафиксировали два афтершока
На Камчатке зафиксировали два афтершока - РИА Новости, 12.08.2025
На Камчатке зафиксировали два афтершока
Афтершок магнитудой 5,5 зафиксирован на Камчатке в 22.02 мск, а в 22.06 еще один - магнитудой 5,0, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T23:05:00+03:00
2025-08-12T23:05:00+03:00
2025-08-12T23:05:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
северо-курильск
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,5 зафиксирован на Камчатке в 22.02 мск, а в 22.06 еще один - магнитудой 5,0, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Землетрясение магнитудой 5,5 в 22.02 мск, согласно Telegram-каналу филиала, произошло на расстоянии 275 километров от Петропавловска-Камчатского, на глубине 65,3 километра. Афтершок магнитудой 5,0 зафиксировано в 22.06 мск на расстоянии 242 километра от Петропавловска-Камчатского, на глубине 15,1 километра. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034705438.html
камчатка
петропавловск-камчатский
северо-курильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Северо-Курильск, Российская академия наук
На Камчатке зафиксировали два афтершока
Афтершоки магнитудой 5,5 и 5,0 зафиксированы на Камчатке с разницей менее 5 мин