В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения

В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения

2025-08-12T11:04:00+03:00

2025-08-12T11:04:00+03:00

2025-08-12T11:08:00+03:00

самара

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

общество

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация."Аэропорты Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Сообщается, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Самару.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

самара

ульяновск

самара, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), общество