https://ria.ru/20250812/aeroport-2034746008.html
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения - РИА Новости, 12.08.2025
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T11:04:00+03:00
2025-08-12T11:04:00+03:00
2025-08-12T11:08:00+03:00
самара
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:487:2775:2048_1920x0_80_0_0_8d362a9dfe3f321b4274caf79b849b77.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация."Аэропорты Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Сообщается, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Самару.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250812/izhevsk-2034731932.html
самара
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38a306c3edce4fb6620f7ed96f4f6b24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), общество
Самара, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Общество
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения