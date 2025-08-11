https://ria.ru/20250811/zhivotnovody-2034611973.html

Животноводам компенсирует часть расходов на геномную селекцию

Животноводам компенсирует часть расходов на геномную селекцию - РИА Новости, 11.08.2025

Животноводам компенсирует часть расходов на геномную селекцию

Правительство России предоставит племенным хозяйствам субсидии на развитие геномной селекции, которые составят до 70% расходов на такие исследования

россия

дмитрий патрушев

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство России предоставит племенным хозяйствам субсидии на развитие геномной селекции, которые составят до 70% расходов на такие исследования, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами в понедельник он упомянул, что работа по развитию научных разработок в области селекции и генетики сейчас идет в рамках профильного нацпроекта. "Чтобы усилить ее, правительство станет софинансировать племенным хозяйствам часть затрат на исследование племенной ценности и заболеваний животных. Размер субсидий регионам составит до 70% от объема расходов", - сообщил Мишустин. Как подчеркнул премьер, важно сделать все необходимое для поддержки хозяйств и дальнейшего развития племенного животноводства. "Это, конечно, одно из важнейших, ключевых направлений в укреплении продовольственной безопасности нашей страны", - добавил глава кабмина. Он попросил вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева держать этот вопрос на личном контроле. "В текущем году из федерального бюджета на данное направление предусматривается почти полмиллиарда рублей. Поддержку смогут получить любые племенные хозяйства нашей страны, которые будут применять инструменты геномной селекции в своей работе", - сказал в свою очередь Патрушев, добавив, что в нынешнем году поддержку могут получить порядка 400 заявителей, а в дальнейшем объем выделяемых на это направление средств планируется увеличить. Как отмечается в сообщении на сайте кабмина, Мишустин подписал постановление, утверждающее правила предоставления такой субсидии. Согласно документу, государство возместит племенным хозяйствам часть затрат на проведение молекулярной генетической экспертизы племенного молодняка крупного рогатого скота. Такая экспертиза позволит получить информацию о достоверности происхождения племенного молодняка и наличии у животных генетически обусловленных заболеваний. Кроме того, она даст возможность провести геномные исследования племенной ценности того или иного животного, отметили в правительстве. Планируется, что в 2025 году в России молекулярную генетическую экспертизу пройдут 110 тысяч животных. Размер субсидии, перечисляемой в бюджеты субъектов, составит до 70% от объёма фактически понесённых племенными хозяйствами затрат. Средства будут предоставлять на основе соглашения между Минсельхозом и региональными властями и распределять с помощью государственной информационной системы "Электронный бюджет", уточнили в кабмине.

