У побережья Камчатки произошло землетрясение
20:59 11.08.2025 (обновлено: 21:06 11.08.2025)
У побережья Камчатки произошло землетрясение
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. У побережья Камчатки произошло землетрясение, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН) в Telegram-канале. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 347. Глубина: 41,5. Магнитуда: 5,7", — говорится в публикации. Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.
2025
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. У побережья Камчатки произошло землетрясение, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН) в Telegram-канале.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 347. Глубина: 41,5. Магнитуда: 5,7", — говорится в публикации.
Землетрясение на Камчатке

У берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.
