Трамп выразил надежду на встречу Путина и Зеленского
2025-08-11T18:43:00+03:00
2025-08-11T18:43:00+03:00
2025-08-11T22:53:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
сша
россия
аляска
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полагает, что ему удастся добиться встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским за столом переговоров по Украине, она может оказаться трехсторонней или двусторонней."Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной. Я буду там, если потребуется, но я организую встречу между двумя лидерами", - заявил он журналистам."В конечном счете я сделаю так, что они окажутся в одном помещении, <...> и я думаю, все решится", — добавил Трамп.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
в мире, сша, россия, аляска, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
