Трамп выразил надежду на встречу Путина и Зеленского

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полагает, что ему удастся добиться встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским за столом переговоров по Украине, она может оказаться трехсторонней или двусторонней."Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной. Я буду там, если потребуется, но я организую встречу между двумя лидерами", - заявил он журналистам."В конечном счете я сделаю так, что они окажутся в одном помещении, <...> и я думаю, все решится", — добавил Трамп.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

