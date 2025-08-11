Рейтинг@Mail.ru
Трамп выразил надежду на встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 11.08.2025 (обновлено: 22:53 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034659210.html
Трамп выразил надежду на встречу Путина и Зеленского
Трамп выразил надежду на встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 11.08.2025
Трамп выразил надежду на встречу Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп полагает, что ему удастся добиться встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским за столом переговоров по... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T18:43:00+03:00
2025-08-11T22:53:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
сша
россия
аляска
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034658458_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_d2a339869f8449189da556f235bd0b71.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полагает, что ему удастся добиться встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским за столом переговоров по Украине, она может оказаться трехсторонней или двусторонней."Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной. Я буду там, если потребуется, но я организую встречу между двумя лидерами", - заявил он журналистам."В конечном счете я сделаю так, что они окажутся в одном помещении, &lt;...&gt; и я думаю, все решится", — добавил Трамп.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034669873.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034658458_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_28201ddcedc4798d80a0e972ca17656d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, аляска, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Аляска, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп выразил надежду на встречу Путина и Зеленского

Трамп заявил о планах организовать встречу Путина и Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полагает, что ему удастся добиться встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским за столом переговоров по Украине, она может оказаться трехсторонней или двусторонней.
"Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной. Я буду там, если потребуется, но я организую встречу между двумя лидерами", - заявил он журналистам.
"В конечном счете я сделаю так, что они окажутся в одном помещении, <...> и я думаю, все решится", — добавил Трамп.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В мэрии Фэрбенкса на Аляске не знают о месте встречи Путина и Трампа
Вчера, 19:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияАляскаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала