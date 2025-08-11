https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034620147.html

"Самое страшное". Депутат Рады набросился на Зеленского

Для Украины нет и не будет ничего хуже, чем период правления Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Для Украины нет и не будет ничего хуже, чем период правления Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Теперь и на ближайшее столетие слово "Зеленский" станет синонимом поражения, смерти, неудачи, гибели и краха. <…> Зеленский — это самое страшное, что может случиться с нашей страной", — считает он.Ранее в воскресенье депутат предположил, что в случае достижения договоренностей между Россией и США главу киевского режима ждет политическая смерть в течение одного дня.На прошлой неделе Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

