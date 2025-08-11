https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034620147.html
"Самое страшное". Депутат Рады набросился на Зеленского
"Самое страшное". Депутат Рады набросился на Зеленского - РИА Новости, 11.08.2025
"Самое страшное". Депутат Рады набросился на Зеленского
Для Украины нет и не будет ничего хуже, чем период правления Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T16:33:00+03:00
2025-08-11T16:33:00+03:00
2025-08-11T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ae44a9912063435f489d99d7f2077a3.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Для Украины нет и не будет ничего хуже, чем период правления Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Теперь и на ближайшее столетие слово "Зеленский" станет синонимом поражения, смерти, неудачи, гибели и краха. <…> Зеленский — это самое страшное, что может случиться с нашей страной", — считает он.Ранее в воскресенье депутат предположил, что в случае достижения договоренностей между Россией и США главу киевского режима ждет политическая смерть в течение одного дня.На прошлой неделе Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034606110.html
https://ria.ru/20250811/ukraina-2034591329.html
https://ria.ru/20250811/bloomberg-2034570626.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_49b16ef53c1c85cf88e3d1799e0bc49f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, владимир путин, верховная рада украины, госдума рф, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Госдума РФ, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дональд Трамп
"Самое страшное". Депутат Рады набросился на Зеленского
Дмитрук назвал правление Зеленского самым страшным, что произошло с Украиной