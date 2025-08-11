Рейтинг@Mail.ru
"На поле боя". На Западе встревожились из-за положения Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 11.08.2025 (обновлено: 15:57 11.08.2025)
"На поле боя". На Западе встревожились из-за положения Зеленского
"На поле боя". На Западе встревожились из-за положения Зеленского
Положение Владимира Зеленского ухудшается с каждым днем, считает корреспондент Berliner Zeitung Лукас Мозер. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Положение Владимира Зеленского ухудшается с каждым днем, считает корреспондент Berliner Zeitung Лукас Мозер."Зеленский все больше оказывается в безвыходном положении. &lt;…&gt; С точки зрения переговоров для Зеленского практически нет выхода из конфликта, который был бы политически приемлемым", — сказал он.Как отметил журналист, неприязнь украинцев к главе киевского режима настолько велика, что "поражения на поле боя в основном приписывают ему, а победы — военным".На прошлой неделе Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
"На поле боя". На Западе встревожились из-за положения Зеленского

Berliner Zeitung: для Зеленского нет приемлемого выхода из конфликта

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Положение Владимира Зеленского ухудшается с каждым днем, считает корреспондент Berliner Zeitung Лукас Мозер.
"Зеленский все больше оказывается в безвыходном положении. <…> С точки зрения переговоров для Зеленского практически нет выхода из конфликта, который был бы политически приемлемым", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках
Вчера, 14:41
Как отметил журналист, неприязнь украинцев к главе киевского режима настолько велика, что "поражения на поле боя в основном приписывают ему, а победы — военным".
На прошлой неделе Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
СМИ раскрыли, чего хочет добиться Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 13:14

Саммит России и США

В ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
"Он прячется": в Британии рассказали о жутком поведении Зеленского
Вчера, 06:53
 
