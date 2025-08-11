https://ria.ru/20250811/zayavleniya-2034544970.html
На Западе назвали ключевую деталь в заявлениях ЕС перед встречей на Аляске
На Западе назвали ключевую деталь в заявлениях ЕС перед встречей на Аляске
Евросоюз требует своего участия в мирном процессе по Украине, но при этом продолжает игнорировать Россию, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Евросоюз требует своего участия в мирном процессе по Украине, но при этом продолжает игнорировать Россию, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Когда общаются с помощью лозунгов и слоганов, не обращают внимания на ключевые противоречия: ЕС требует участвовать в мирных переговорах, но по-прежнему отказывается вести диалог с Россией, бойкотируя дипломатию три с половиной года", — отметил он.Накануне верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это "вопрос безопасности для Украины и для всей Европы".В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
