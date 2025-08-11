https://ria.ru/20250811/zayavleniya-2034544970.html

На Западе назвали ключевую деталь в заявлениях ЕС перед встречей на Аляске

На Западе назвали ключевую деталь в заявлениях ЕС перед встречей на Аляске - РИА Новости, 11.08.2025

На Западе назвали ключевую деталь в заявлениях ЕС перед встречей на Аляске

Евросоюз требует своего участия в мирном процессе по Украине, но при этом продолжает игнорировать Россию, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T11:39:00+03:00

2025-08-11T11:39:00+03:00

2025-08-11T16:26:00+03:00

в мире

россия

аляска

украина

дональд трамп

юрий ушаков

евросоюз

гленн дизен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3be3d4441ce0234946e4c7c078ae7190.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Евросоюз требует своего участия в мирном процессе по Украине, но при этом продолжает игнорировать Россию, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Когда общаются с помощью лозунгов и слоганов, не обращают внимания на ключевые противоречия: ЕС требует участвовать в мирных переговорах, но по-прежнему отказывается вести диалог с Россией, бойкотируя дипломатию три с половиной года", — отметил он.Накануне верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это "вопрос безопасности для Украины и для всей Европы".В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

https://ria.ru/20250811/plan-2034531286.html

https://ria.ru/20250811/ukraina-2034518353.html

россия

аляска

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, аляска, украина, дональд трамп, юрий ушаков, евросоюз, гленн дизен