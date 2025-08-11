Рейтинг@Mail.ru
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту девять километров - РИА Новости, 11.08.2025
00:47 11.08.2025
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту девять километров
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту девять километров
происшествия
камчатка
евразия
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг — РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 9 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 08.40 по местному времени (10.08 в 20.40 UTC) зафиксирован эксплозивный выброс пепла. Шлейф протянулся на 280 километров в восточно-юго-восточном направлении от вулкана", — сообщила мониторинговая группа в Telegram-канале. Для авиации установлен наивысший — красный — уровень опасности. Как отмечают специалисты, активность вулкана представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, имеет высоту 4750 метров и остается одним из самых активных вулканов Евразии. Его извержения носят регулярный характер, но текущая активность оценивается как повышенная. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля.
камчатка
евразия
происшествия, камчатка, евразия, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Евразия, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг — РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 9 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 08.40 по местному времени (10.08 в 20.40 UTC) зафиксирован эксплозивный выброс пепла. Шлейф протянулся на 280 километров в восточно-юго-восточном направлении от вулкана", — сообщила мониторинговая группа в Telegram-канале.
Для авиации установлен наивысший — красный — уровень опасности. Как отмечают специалисты, активность вулкана представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, имеет высоту 4750 метров и остается одним из самых активных вулканов Евразии. Его извержения носят регулярный характер, но текущая активность оценивается как повышенная. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля.
Свечение над вулканом Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
21 апреля, 07:00
 
