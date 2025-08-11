https://ria.ru/20250811/vulkan-2034486045.html

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту девять километров

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту девять километров - РИА Новости, 11.08.2025

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту девять километров

Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 9 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T00:47:00+03:00

2025-08-11T00:47:00+03:00

2025-08-11T00:47:00+03:00

происшествия

камчатка

евразия

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410952_0:111:3240:1934_1920x0_80_0_0_2945b9c8cc245ad9731fc17a40a6e156.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг — РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 9 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 08.40 по местному времени (10.08 в 20.40 UTC) зафиксирован эксплозивный выброс пепла. Шлейф протянулся на 280 километров в восточно-юго-восточном направлении от вулкана", — сообщила мониторинговая группа в Telegram-канале. Для авиации установлен наивысший — красный — уровень опасности. Как отмечают специалисты, активность вулкана представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, имеет высоту 4750 метров и остается одним из самых активных вулканов Евразии. Его извержения носят регулярный характер, но текущая активность оценивается как повышенная. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля.

https://ria.ru/20250421/izverzhenie-2012438650.html

камчатка

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, евразия, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области