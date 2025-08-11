https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034591019.html
"Радио Судного дня" передало сообщения в преддверии встречи Путина и Трампа
"Радио Судного дня" передало сообщения в преддверии встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 11.08.2025
"Радио Судного дня" передало сообщения в преддверии встречи Путина и Трампа
Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир пять новых сообщений в преддверии встречи президентов России и США Владимира... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T14:40:00+03:00
2025-08-11T14:40:00+03:00
2025-08-11T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир пять новых сообщений в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Так, в 11:07 по московскому времени в эфире прозвучало: "НЖТИ 04290 счесолуб 1905 2257".В сообщении от 12:32 упоминалось слово "дружность".Помимо этого, радиостанция передала слова "кернер", "рюшный" и "джиночили".В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой". Ее также называют "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
"Радио Судного дня" передало сообщения в преддверии встречи Путина и Трампа
