"Радио Судного дня" передало сообщения в преддверии встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир пять новых сообщений в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Так, в 11:07 по московскому времени в эфире прозвучало: "НЖТИ 04290 счесолуб 1905 2257".В сообщении от 12:32 упоминалось слово "дружность".Помимо этого, радиостанция передала слова "кернер", "рюшный" и "джиночили".В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой". Ее также называют "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".

