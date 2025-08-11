ЕС хочет обеспечить Зеленскому участие в саммите на Аляске, пишут СМИ
Politico: ЕС поставил целью добиться участия Зеленского в саммите на Аляске
© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Евросоюз поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает издание Politico.
Ожидается, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас обсудит с главами МИД ЕС в понедельник предстоящую встречу американского и российского лидеров по Украине. Глава евродипломатии в своем заявлении в воскресенье напомнила позицию Брюсселя, заключающуюся в том, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это "вопрос безопасности для Украины и для всей Европы".
"Сегодня днем главный дипломат ЕС соберет своих коллег из разных столиц на экстренное совещание в Zoom... На данный момент цель - обеспечить... Владимиру Зеленскому место за столом на Аляске", - говорится в публикации.
Как отмечается, в видеоконференции примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
При этом неназванный чиновник ЕС заявил изданию, что каких-либо крупных и новых заявлений ждать не стоит. По данным источника, Евросоюз будет разрабатывать стратегию, с помощью которой он сможет "повлиять на исход саммита на Аляске издалека".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.