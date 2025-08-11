Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет обеспечить Зеленскому участие в саммите на Аляске, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034523854.html
ЕС хочет обеспечить Зеленскому участие в саммите на Аляске, пишут СМИ
ЕС хочет обеспечить Зеленскому участие в саммите на Аляске, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2025
ЕС хочет обеспечить Зеленскому участие в саммите на Аляске, пишут СМИ
Евросоюз поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:06:00+03:00
2025-08-11T10:06:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
politico
евросоюз
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033629409_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_cb56d5ade58ea941adeed142adf3b5b2.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Евросоюз поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает издание Politico. Ожидается, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас обсудит с главами МИД ЕС в понедельник предстоящую встречу американского и российского лидеров по Украине. Глава евродипломатии в своем заявлении в воскресенье напомнила позицию Брюсселя, заключающуюся в том, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это "вопрос безопасности для Украины и для всей Европы". "Сегодня днем главный дипломат ЕС соберет своих коллег из разных столиц на экстренное совещание в Zoom... На данный момент цель - обеспечить... Владимиру Зеленскому место за столом на Аляске", - говорится в публикации. Как отмечается, в видеоконференции примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. При этом неназванный чиновник ЕС заявил изданию, что каких-либо крупных и новых заявлений ждать не стоит. По данным источника, Евросоюз будет разрабатывать стратегию, с помощью которой он сможет "повлиять на исход саммита на Аляске издалека". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250811/peregovory-2034492330.html
https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034502378.html
украина
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033629409_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c646eb86ef5aabcfe6d95320a51109a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, politico, евросоюз, владимир зеленский, аляска
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Politico, Евросоюз, Владимир Зеленский, Аляска
ЕС хочет обеспечить Зеленскому участие в саммите на Аляске, пишут СМИ

Politico: ЕС поставил целью добиться участия Зеленского в саммите на Аляске

© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Евросоюз поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает издание Politico.
Ожидается, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас обсудит с главами МИД ЕС в понедельник предстоящую встречу американского и российского лидеров по Украине. Глава евродипломатии в своем заявлении в воскресенье напомнила позицию Брюсселя, заключающуюся в том, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это "вопрос безопасности для Украины и для всей Европы".
Флаги США - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
"Заставить подчиниться": в США сделали заявление о переговорах с Россией
Вчера, 03:08
"Сегодня днем главный дипломат ЕС соберет своих коллег из разных столиц на экстренное совещание в Zoom... На данный момент цель - обеспечить... Владимиру Зеленскому место за столом на Аляске", - говорится в публикации.
Как отмечается, в видеоконференции примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
При этом неназванный чиновник ЕС заявил изданию, что каких-либо крупных и новых заявлений ждать не стоит. По данным источника, Евросоюз будет разрабатывать стратегию, с помощью которой он сможет "повлиять на исход саммита на Аляске издалека".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
"Он прячется": в Британии рассказали о жутком поведении Зеленского
Вчера, 06:53
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампPoliticoЕвросоюзВладимир ЗеленскийАляска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала