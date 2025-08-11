https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034523854.html

ЕС хочет обеспечить Зеленскому участие в саммите на Аляске, пишут СМИ

Евросоюз поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на... РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Евросоюз поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает издание Politico. Ожидается, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас обсудит с главами МИД ЕС в понедельник предстоящую встречу американского и российского лидеров по Украине. Глава евродипломатии в своем заявлении в воскресенье напомнила позицию Брюсселя, заключающуюся в том, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это "вопрос безопасности для Украины и для всей Европы". "Сегодня днем главный дипломат ЕС соберет своих коллег из разных столиц на экстренное совещание в Zoom... На данный момент цель - обеспечить... Владимиру Зеленскому место за столом на Аляске", - говорится в публикации. Как отмечается, в видеоконференции примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. При этом неназванный чиновник ЕС заявил изданию, что каких-либо крупных и новых заявлений ждать не стоит. По данным источника, Евросоюз будет разрабатывать стратегию, с помощью которой он сможет "повлиять на исход саммита на Аляске издалека". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

