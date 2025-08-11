Рейтинг@Mail.ru
Встреча с Путиным может реабилитировать Трампа, считает эксперт - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034489820.html
Встреча с Путиным может реабилитировать Трампа, считает эксперт
Встреча с Путиным может реабилитировать Трампа, считает эксперт - РИА Новости, 11.08.2025
Встреча с Путиным может реабилитировать Трампа, считает эксперт
Успех на переговорах с президентом России Владимиром Путиным может позволить президенту США Дональду Трампу вернуть контроль над новостной повесткой, даже если... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T02:03:00+03:00
2025-08-11T02:03:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007495572_0:112:2882:1733_1920x0_80_0_0_83f9d638a129278a8636cd6a6076cd22.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Успех на переговорах с президентом России Владимиром Путиным может позволить президенту США Дональду Трампу вернуть контроль над новостной повесткой, даже если это будет сделано за счет Украины, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник. "Трампу отчаянно нужно одержать здесь победу. На фоне скандала с Эпштейном, глупостью торговых войн, истерикой из-за отчёта по занятости и опасной отправкой ядерных подлодок в сторону России, Трамп переживает не просто серию неудач, а самый настоящий провал. Соглашение с Путиным на Аляске может позволить ему вернуть контроль над повесткой и выглядеть переговорщиком. Это может произойти за счёт Украины, но Трампу всё равно", - сказал эксперт. Кузник также добавил, что окончание конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон и, хотя добиться этого будет непросто, саммит лидеров России и США может стать шагом в правильном направлении. "Хотя есть и те, включая Зеленского и европейскую "коалицию добровольцев", кто предпочёл бы продолжение бойни, нежели урегулирование, которое выглядело бы как победа Путина", - добавил эксперт. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034489637.html
https://ria.ru/20250811/germaniya-2034487905.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007495572_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_52a11cc1063db44171b154cb2fa5452d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Встреча с Путиным может реабилитировать Трампа, считает эксперт

Профессор Кузник: встреча с Путиным может реабилитировать Трампа за счет Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Успех на переговорах с президентом России Владимиром Путиным может позволить президенту США Дональду Трампу вернуть контроль над новостной повесткой, даже если это будет сделано за счет Украины, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник.
"Трампу отчаянно нужно одержать здесь победу. На фоне скандала с Эпштейном, глупостью торговых войн, истерикой из-за отчёта по занятости и опасной отправкой ядерных подлодок в сторону России, Трамп переживает не просто серию неудач, а самый настоящий провал. Соглашение с Путиным на Аляске может позволить ему вернуть контроль над повесткой и выглядеть переговорщиком. Это может произойти за счёт Украины, но Трампу всё равно", - сказал эксперт.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
"Зеленский рискует": встреча Путина и Трампа вызвала переполох в Европе
02:00
Кузник также добавил, что окончание конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон и, хотя добиться этого будет непросто, саммит лидеров России и США может стать шагом в правильном направлении.
"Хотя есть и те, включая Зеленского и европейскую "коалицию добровольцев", кто предпочёл бы продолжение бойни, нежели урегулирование, которое выглядело бы как победа Путина", - добавил эксперт.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Германии раскрыли коварный замысел ЕС перед встречей Путина с Трампом
01:18
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала