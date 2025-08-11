https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034489820.html

Встреча с Путиным может реабилитировать Трампа, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Успех на переговорах с президентом России Владимиром Путиным может позволить президенту США Дональду Трампу вернуть контроль над новостной повесткой, даже если это будет сделано за счет Украины, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник. "Трампу отчаянно нужно одержать здесь победу. На фоне скандала с Эпштейном, глупостью торговых войн, истерикой из-за отчёта по занятости и опасной отправкой ядерных подлодок в сторону России, Трамп переживает не просто серию неудач, а самый настоящий провал. Соглашение с Путиным на Аляске может позволить ему вернуть контроль над повесткой и выглядеть переговорщиком. Это может произойти за счёт Украины, но Трампу всё равно", - сказал эксперт. Кузник также добавил, что окончание конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон и, хотя добиться этого будет непросто, саммит лидеров России и США может стать шагом в правильном направлении. "Хотя есть и те, включая Зеленского и европейскую "коалицию добровольцев", кто предпочёл бы продолжение бойни, нежели урегулирование, которое выглядело бы как победа Путина", - добавил эксперт. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

