СМИ: Вэнс добился в Британии прогресса по завершению украинского конфликта
04:36 11.08.2025 (обновлено: 09:11 11.08.2025)
СМИ: Вэнс добился в Британии прогресса по завершению украинского конфликта
в мире
сша
великобритания
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
совет национальной безопасности и обороны украины
ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании добился серьезного успеха в вопросе завершения конфликта на Украине, пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника. По информации СМИ, многочасовые встречи Вэнса привели к "значительному прогрессу" в достижении цели главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию кризиса.В субботу британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми провел переговоры, на которых присутствовали Вэнс, европейские советники по нацбезопасности, а также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший министр обороны Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров.Как писала газета The New York Times, на этой встрече представители Брюсселя и Киева потребовали от Вашингтона гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию. Кроме того, по данным Axios, они назвали первым шагом на пути к урегулированию немедленное прекращение огня. При этом Украина, по их мнению, не должна уступать территории в обмен на перемирие.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.
ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании добился серьезного успеха в вопросе завершения конфликта на Украине, пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
По информации СМИ, многочасовые встречи Вэнса привели к "значительному прогрессу" в достижении цели главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию кризиса.
В субботу британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми провел переговоры, на которых присутствовали Вэнс, европейские советники по нацбезопасности, а также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший министр обороны Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров.
Как писала газета The New York Times, на этой встрече представители Брюсселя и Киева потребовали от Вашингтона гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию. Кроме того, по данным Axios, они назвали первым шагом на пути к урегулированию немедленное прекращение огня. При этом Украина, по их мнению, не должна уступать территории в обмен на перемирие.
Саммит России и США

В ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.
