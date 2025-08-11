https://ria.ru/20250811/vens-2034495913.html

СМИ: Вэнс добился в Британии прогресса по завершению украинского конфликта

СМИ: Вэнс добился в Британии прогресса по завершению украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании добился серьезного успеха в вопросе завершения конфликта на Украине, пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника. По информации СМИ, многочасовые встречи Вэнса привели к "значительному прогрессу" в достижении цели главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию кризиса.В субботу британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми провел переговоры, на которых присутствовали Вэнс, европейские советники по нацбезопасности, а также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший министр обороны Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров.Как писала газета The New York Times, на этой встрече представители Брюсселя и Киева потребовали от Вашингтона гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию. Кроме того, по данным Axios, они назвали первым шагом на пути к урегулированию немедленное прекращение огня. При этом Украина, по их мнению, не должна уступать территории в обмен на перемирие.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.

