Рейтинг@Mail.ru
В Раде обвинили окружение Зеленского в попытке легализовать криптовалюту - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/ukraina-2034688477.html
В Раде обвинили окружение Зеленского в попытке легализовать криптовалюту
В Раде обвинили окружение Зеленского в попытке легализовать криптовалюту - РИА Новости, 11.08.2025
В Раде обвинили окружение Зеленского в попытке легализовать криптовалюту
Окружение Владимира Зеленского пыталось легализовать 5 миллиардов евро в криптовалюте через покупку французского банка, утверждает депутат Верховной рады... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T23:04:00+03:00
2025-08-11T23:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
мюнхен
франция
германия
владимир зеленский
александр дубинский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_54:101:2058:1228_1920x0_80_0_0_9976104bce3eb0bb2c2aa243c7ea97f1.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского пыталось легализовать 5 миллиардов евро в криптовалюте через покупку французского банка, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко *. По словам Гончаренко*, в так называемых "пленках Миндича", записях прослушки квартиры Тимура Миндича, близкого партнера Владимира Зеленского, которую вели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фигурирует сумма в 5 миллиардов евро, с помощью которой окружение Зеленского обсуждало легализацию "крипты" через покупку банка во Франции. "Пленки Миндича... История о том, как ближайшее окружение Зеленского собиралось купить французский банк. А именно такая сумма фигурирует на пленках НАБУ. Итак, каким образом эти 5 миллиардов евро легализовать? Для покупки банка (во Франции - ред.) нужно было найти человека.. Этим человеком стал Олег Шурма - родной брат экс-заместителя главы офиса Зеленского Ростислава Шурмы", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его словам, французский регулятор отказал Олегу Шурме в покупке банка. Гончаренко* добавил, что точно знает, что обыск, который проводили немецкие правоохранительные органы в доме Ростислава Шурмы в Германии, был связан с этим делом. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник среди украинских депутатов сообщило, что НАБУ в июле провело обыски в Германии в пригороде Мюнхена по месту жительства Шурмы. Газета Süddeustche Zeitung 31 июля сообщила, что полиция Мюнхена и прокуратура отказались комментировать информацию об обысках в пригороде Мюнхена на объектах, связанных с Шурмой. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский 31 июля заявлял, что материалы с записями переговоров совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, которого связывают с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, переданы в ФБР. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в деловых кругах 25 июля сообщало, что антикоррупционные органы Украины, возможно, сделали запись слов Зеленского, когда прослушивали разговоры Миндича. Дубинский в июне заявил, что Миндич, "кошелек" Зеленского, сбежал с Украины. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций в стране, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. Издание "Украинская правда" сообщило, что задержанный СБУ детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов документировал деятельность Миндича.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250127/zelenskij-1995647974.html
мюнхен
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_141:102:1945:1455_1920x0_80_0_0_b16a20e1c6f25a559b30f656b56c35c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мюнхен, франция, германия, владимир зеленский, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, фбр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мюнхен, Франция, Германия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, ФБР
В Раде обвинили окружение Зеленского в попытке легализовать криптовалюту

Депутат Рады Гончаренко: окружение Зеленского пыталось легализовать 5 млрд евро

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского пыталось легализовать 5 миллиардов евро в криптовалюте через покупку французского банка, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко *.
По словам Гончаренко*, в так называемых "пленках Миндича", записях прослушки квартиры Тимура Миндича, близкого партнера Владимира Зеленского, которую вели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фигурирует сумма в 5 миллиардов евро, с помощью которой окружение Зеленского обсуждало легализацию "крипты" через покупку банка во Франции.
"Пленки Миндича... История о том, как ближайшее окружение Зеленского собиралось купить французский банк. А именно такая сумма фигурирует на пленках НАБУ. Итак, каким образом эти 5 миллиардов евро легализовать? Для покупки банка (во Франции - ред.) нужно было найти человека.. Этим человеком стал Олег Шурма - родной брат экс-заместителя главы офиса Зеленского Ростислава Шурмы", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его словам, французский регулятор отказал Олегу Шурме в покупке банка. Гончаренко* добавил, что точно знает, что обыск, который проводили немецкие правоохранительные органы в доме Ростислава Шурмы в Германии, был связан с этим делом.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник среди украинских депутатов сообщило, что НАБУ в июле провело обыски в Германии в пригороде Мюнхена по месту жительства Шурмы. Газета Süddeustche Zeitung 31 июля сообщила, что полиция Мюнхена и прокуратура отказались комментировать информацию об обысках в пригороде Мюнхена на объектах, связанных с Шурмой.
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский 31 июля заявлял, что материалы с записями переговоров совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, которого связывают с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, переданы в ФБР.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в деловых кругах 25 июля сообщало, что антикоррупционные органы Украины, возможно, сделали запись слов Зеленского, когда прослушивали разговоры Миндича.
Дубинский в июне заявил, что Миндич, "кошелек" Зеленского, сбежал с Украины. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций в стране, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. Издание "Украинская правда" сообщило, что задержанный СБУ детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов документировал деятельность Миндича.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
На Украине посчитали заработок Зеленского в минуту
27 января, 10:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМюнхенФранцияГерманияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала