В Раде обвинили окружение Зеленского в попытке легализовать криптовалюту

Депутат Рады Гончаренко: окружение Зеленского пыталось легализовать 5 млрд евро
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского пыталось легализовать 5 миллиардов евро в криптовалюте через покупку французского банка, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко *.
По словам Гончаренко*, в так называемых "пленках Миндича", записях прослушки квартиры Тимура Миндича, близкого партнера Владимира Зеленского, которую вели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фигурирует сумма в 5 миллиардов евро, с помощью которой окружение Зеленского обсуждало легализацию "крипты" через покупку банка во Франции.
"Пленки Миндича... История о том, как ближайшее окружение Зеленского собиралось купить французский банк. А именно такая сумма фигурирует на пленках НАБУ. Итак, каким образом эти 5 миллиардов евро легализовать? Для покупки банка (во Франции - ред.) нужно было найти человека.. Этим человеком стал Олег Шурма - родной брат экс-заместителя главы офиса Зеленского Ростислава Шурмы", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его словам, французский регулятор отказал Олегу Шурме в покупке банка. Гончаренко* добавил, что точно знает, что обыск, который проводили немецкие правоохранительные органы в доме Ростислава Шурмы в Германии, был связан с этим делом.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник среди украинских депутатов сообщило, что НАБУ в июле провело обыски в Германии в пригороде Мюнхена по месту жительства Шурмы. Газета Süddeustche Zeitung 31 июля сообщила, что полиция Мюнхена и прокуратура отказались комментировать информацию об обысках в пригороде Мюнхена на объектах, связанных с Шурмой.
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский 31 июля заявлял, что материалы с записями переговоров совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, которого связывают с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, переданы в ФБР.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в деловых кругах 25 июля сообщало, что антикоррупционные органы Украины, возможно, сделали запись слов Зеленского, когда прослушивали разговоры Миндича.
Дубинский в июне заявил, что Миндич, "кошелек" Зеленского, сбежал с Украины. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций в стране, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. Издание "Украинская правда" сообщило, что задержанный СБУ детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов документировал деятельность Миндича.
* Внесен в список террористов и экстремистов
