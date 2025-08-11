https://ria.ru/20250811/ukraina-2034686353.html

Глава РФПИ Дмитриев ответил на слова Каллас о российской агрессии

Глава РФПИ Дмитриев ответил на слова Каллас о российской агрессии

Глава РФПИ Дмитриев ответил на слова Каллас о российской агрессии

Конфликт решается с помощью диалога и сотрудничества, а те, кто придерживается "неудачных" подходов бывшего президента США Джо Байдена, обречен на провал,... РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Конфликт решается с помощью диалога и сотрудничества, а те, кто придерживается "неудачных" подходов бывшего президента США Джо Байдена, обречен на провал, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ответ на слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о "будущей российской агрессии в Европе". Публикация Дмитриева была ответом на пост Каллас в соцсети X. "Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию - вот как мы положим конец этой войне и предотвратим будущую российскую агрессию", - написала она. "Нет, конфликт прекращается, а безопасность укрепляется благодаря диалогу, решению проблем и сотрудничеству. Люди, которые следуют неудачным подходам и нарративам Байдена, потерпят неудачу", - написал Дмитриев в той же социальной сети. По итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел Каллас заявила, что работает над новыми санкциями против России. Она также добавила, что страны ЕС "выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

