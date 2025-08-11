Посольство России в Лондоне прокомментировало последние шаги Британии
Посольство России: Лондон пытается сорвать мирный исход конфликта на Украине
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 авг - РИА Новости. Активность Лондона в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является попыткой сорвать выход на мирное разрешение украинского конфликта, заявили в понедельник в посольстве РФ в Лондоне.
"Отмечаем непрекращающиеся попытки Лондона и некоторых его партнеров сорвать выход на мирное разрешение (украинского - ред.) конфликта. Это наглядно демонстрируют заявления и развитая британским руководством активность в преддверии российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске. Такая линия лишний раз подтверждает конъюнктурность подхода европейских столиц, рассчитывающих и далее использовать Украину в качестве антироссийского тарана", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с европейскими лидерами заявил о "поддержке усилий американского президента Дональда Трампа, нацеленных на достижение мира на Украине". В заявлении также говорится, что европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.