В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 11.08.2025 (обновлено: 21:04 11.08.2025)
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках - РИА Новости, 11.08.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках
Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки показывает его деструктивную позицию и отрицание реального положения дел, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 11.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
республика крым
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки показывает его деструктивную позицию и отрицание реального положения дел, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко. "Зеленский в очередной раз выступает с деструктивной позицией в преддверии переговоров по урегулированию конфликта. Подыгрывающие ему отдельные европейские лидеры не могут смириться с тем, что договоренности могут прийти на смену эскалации вопреки их сценариям", — сказал Нестеренко. По его словам, давно утративший легитимность глава киевского режима, выдвигая абсолютно нереалистичные предложения и отрицая реальное положение дел, становится главной преградой мирного урегулирования. Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече лидеров России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
россия
республика крым
украина
в мире, россия, республика крым, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, оон, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Республика Крым, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума РФ, ООН, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках

Нестеренко: отказ идти на уступки показывает деструктивную позицию Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки показывает его деструктивную позицию и отрицание реального положения дел, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко.

Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на это, сославшись на Конституцию Украины.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Дугин назвал встречу Путина и Трампа катастрофой для политики Запада
Вчера, 13:16
"Зеленский в очередной раз выступает с деструктивной позицией в преддверии переговоров по урегулированию конфликта. Подыгрывающие ему отдельные европейские лидеры не могут смириться с тем, что договоренности могут прийти на смену эскалации вопреки их сценариям", — сказал Нестеренко.
По его словам, давно утративший легитимность глава киевского режима, выдвигая абсолютно нереалистичные предложения и отрицая реальное положение дел, становится главной преградой мирного урегулирования.

Саммит России и США

В ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече лидеров России и США на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Эксперт оценил важность встречи Путина и Трампа на Аляске
Вчера, 14:22
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
