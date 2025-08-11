https://ria.ru/20250811/ukraina-2034591329.html
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки показывает его деструктивную позицию и отрицание реального положения дел, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко. "Зеленский в очередной раз выступает с деструктивной позицией в преддверии переговоров по урегулированию конфликта. Подыгрывающие ему отдельные европейские лидеры не могут смириться с тем, что договоренности могут прийти на смену эскалации вопреки их сценариям", — сказал Нестеренко. По его словам, давно утративший легитимность глава киевского режима, выдвигая абсолютно нереалистичные предложения и отрицая реальное положение дел, становится главной преградой мирного урегулирования. Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече лидеров России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
