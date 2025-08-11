https://ria.ru/20250811/ukraina-2034591329.html

В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках

В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках - РИА Новости, 11.08.2025

В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках

Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки показывает его деструктивную позицию и отрицание реального положения дел, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T14:41:00+03:00

2025-08-11T14:41:00+03:00

2025-08-11T21:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

республика крым

украина

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки показывает его деструктивную позицию и отрицание реального положения дел, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко. "Зеленский в очередной раз выступает с деструктивной позицией в преддверии переговоров по урегулированию конфликта. Подыгрывающие ему отдельные европейские лидеры не могут смириться с тем, что договоренности могут прийти на смену эскалации вопреки их сценариям", — сказал Нестеренко. По его словам, давно утративший легитимность глава киевского режима, выдвигая абсолютно нереалистичные предложения и отрицая реальное положение дел, становится главной преградой мирного урегулирования. Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече лидеров России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

https://ria.ru/20250811/putin-2034571064.html

https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034586757.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, республика крым, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, оон, встреча путина и трампа на аляске