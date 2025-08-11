https://ria.ru/20250811/ukraina-2034518353.html

На Западе сообщили о панике Украины перед встречей Путина и Трампа

На Западе сообщили о панике Украины перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 11.08.2025

На Западе сообщили о панике Украины перед встречей Путина и Трампа

На Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным на Аляске пойдет на уступки, пишет бывший главный редактор The Economist... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T09:32:00+03:00

2025-08-11T09:32:00+03:00

2025-08-11T16:03:00+03:00

в мире

аляска

украина

россия

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным на Аляске пойдет на уступки, пишет бывший главный редактор The Economist Билл Эммотт на Substack."Воплощением самого большого страха украинцев и европейцев будет то, что в своем отчаянном стремлении в результате саммита стать миротворцем именно Трамп пойдет на уступки Путину, а не наоборот", — указал он.Журналист отметил, что главы европейских стран постараются не допустить такого исхода встречи.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

https://ria.ru/20250810/ustupki-2034452105.html

https://ria.ru/20250810/cnn-2034429678.html

аляска

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков