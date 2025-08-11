https://ria.ru/20250811/ukraina-2034518353.html
На Западе сообщили о панике Украины перед встречей Путина и Трампа
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным на Аляске пойдет на уступки, пишет бывший главный редактор The Economist Билл Эммотт на Substack."Воплощением самого большого страха украинцев и европейцев будет то, что в своем отчаянном стремлении в результате саммита стать миротворцем именно Трамп пойдет на уступки Путину, а не наоборот", — указал он.Журналист отметил, что главы европейских стран постараются не допустить такого исхода встречи.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
