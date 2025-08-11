https://ria.ru/20250811/ukraina-2034485631.html

В Киеве набросились на Зеленского из-за переговоров Путина и Трампа

Владимир Зеленский единолично виноват в том, что Украину исключили из мирных переговоров, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский единолично виноват в том, что Украину исключили из мирных переговоров, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Заранее не рекомендую <…> (Зеленскому. — Прим. ред.) верещать про то, что переговоры по Украине идут без Украины. Трамп с мая месяца давал Зеленскому возможность все решить напрямую", — написал он.При этом парламентарий подчеркнул, что глава киевского режима вместе со своими европейскими партерами решил просто имитировать переговоры с Россией, не желая принимать никаких мер для достижения мира."А теперь время имитаций кончилось, и Зеленского, как неспособного к компромиссу, за стол переговоров никто не зовет. Все теперь решают без него и без Украины. И вина за это — на самопровозглашенном клоуне", — резюмировал Дубинский.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Зеленский в преддверии встречи президентов США и России, в свою очередь, заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

