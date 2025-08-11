Источник: Турция рассчитывает на продвижение переговоров по Украине

Рейтинг@Mail.ru
06:37 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/turtsiya-2034501646.html
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Итоги переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске могут придать позитивный импульс для стамбульского процесса по урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. "Может, в принципе, эта встреча и направлена на то, чтобы найти пути урегулирования конфликта", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли встреча лидеров РФ и США на Аляске способствовать продвижению стамбульского процесса. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
