11.08.2025
07:54 11.08.2025
Источник: Турция рассчитывает на продолжение диалога России и США
в мире
россия
сша
стамбул
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
оон
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет возобновлен диалог Москвы и Вашингтона по устранению "раздражителей" в отношениях, два раунда которого ранее прошли в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. "Нам не известна конкретика по дате и месту очередного раунда переговоров. Но турецкая сторона на самом высшем уровне заявляла о готовности оказать любое посредничество. Турция, в частности Стамбул, в мировом масштабе стала страной-посредником в решении проблем. Поэтому мы рассчитываем, что диалог по итогам переговоров РФ и США на высшем уровне будет продолжен", - сказал собеседник агентства. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
2025
в мире, россия, сша, стамбул, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, оон
В мире, Россия, США, Стамбул, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет возобновлен диалог Москвы и Вашингтона по устранению "раздражителей" в отношениях, два раунда которого ранее прошли в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
"Нам не известна конкретика по дате и месту очередного раунда переговоров. Но турецкая сторона на самом высшем уровне заявляла о готовности оказать любое посредничество. Турция, в частности Стамбул, в мировом масштабе стала страной-посредником в решении проблем. Поэтому мы рассчитываем, что диалог по итогам переговоров РФ и США на высшем уровне будет продолжен", - сказал собеседник агентства.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
