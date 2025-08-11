https://ria.ru/20250811/turtsija-2034506098.html

Источник: Турция рассчитывает на продолжение диалога России и США

Источник: Турция рассчитывает на продолжение диалога России и США - РИА Новости, 11.08.2025

Источник: Турция рассчитывает на продолжение диалога России и США

Турецкая сторона рассчитывает, что по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет возобновлен диалог Москвы и... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T07:54:00+03:00

2025-08-11T07:54:00+03:00

2025-08-11T07:54:00+03:00

в мире

россия

сша

стамбул

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_0:110:1403:899_1920x0_80_0_0_461a0f3f8c9cef76fb9fbe62fe033cd4.jpg

АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет возобновлен диалог Москвы и Вашингтона по устранению "раздражителей" в отношениях, два раунда которого ранее прошли в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. "Нам не известна конкретика по дате и месту очередного раунда переговоров. Но турецкая сторона на самом высшем уровне заявляла о готовности оказать любое посредничество. Турция, в частности Стамбул, в мировом масштабе стала страной-посредником в решении проблем. Поэтому мы рассчитываем, что диалог по итогам переговоров РФ и США на высшем уровне будет продолжен", - сказал собеседник агентства. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250811/turtsija-2034505937.html

https://ria.ru/20250811/turtsiya-2034501646.html

россия

сша

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, стамбул, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, оон