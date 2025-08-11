https://ria.ru/20250811/trassa-2034530475.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подразделения российских войск широким фронтом перерезают для ВСУ трассу Красноармейск – Доброполье, также на красноармейском направлении ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Котлино, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На красноармейском направлении мы видим продвижение наших подразделений, достаточно широким фронтом перерезается трасса Красноармейск – Доброполье. Также мы видим ожесточенные боестолкновения с преимуществом Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Котлино", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что на краснолиманском направлении зафиксированы боевые действия и улучшение позиций российских подразделений в районе населенного пункта Торское. "На великоновоселковском направлении, это уже направление, на котором все боевые действия происходят уже или у границы, или на территории Днепропетровской области. Мы видим также продвижение наших подразделений и опять же улучшение позиций", - уточнил глава ДНР.
