Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 11.08.2025 (обновлено: 10:51 11.08.2025)
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подразделения российских войск широким фронтом перерезают для ВСУ трассу Красноармейск – Доброполье, также на красноармейском направлении ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Котлино, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На красноармейском направлении мы видим продвижение наших подразделений, достаточно широким фронтом перерезается трасса Красноармейск – Доброполье. Также мы видим ожесточенные боестолкновения с преимуществом Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Котлино", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что на краснолиманском направлении зафиксированы боевые действия и улучшение позиций российских подразделений в районе населенного пункта Торское. "На великоновоселковском направлении, это уже направление, на котором все боевые действия происходят уже или у границы, или на территории Днепропетровской области. Мы видим также продвижение наших подразделений и опять же улучшение позиций", - уточнил глава ДНР.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подразделения российских войск широким фронтом перерезают для ВСУ трассу Красноармейск – Доброполье, также на красноармейском направлении ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Котлино, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На красноармейском направлении мы видим продвижение наших подразделений, достаточно широким фронтом перерезается трасса КрасноармейскДоброполье. Также мы видим ожесточенные боестолкновения с преимуществом Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Котлино", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что на краснолиманском направлении зафиксированы боевые действия и улучшение позиций российских подразделений в районе населенного пункта Торское.
"На великоновоселковском направлении, это уже направление, на котором все боевые действия происходят уже или у границы, или на территории Днепропетровской области. Мы видим также продвижение наших подразделений и опять же улучшение позиций", - уточнил глава ДНР.
