"Ничего хорошего". На Западе ужаснулись заявлениям Трампа о Зеленском

"Ничего хорошего". На Западе ужаснулись заявлениям Трампа о Зеленском - РИА Новости, 11.08.2025

"Ничего хорошего". На Западе ужаснулись заявлениям Трампа о Зеленском

11.08.2025

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заявления американского лидера Дональда Трампа о Зеленском перед встречей с Владимиром Путиным не сулят Украине ничего хорошего, считает корреспондент Sky News Дэвид Блевенс."Это (слова Трампа о Владимире Зеленском — прим.ред.) не предвещает ничего хорошего перед историческим саммитом, назначенным на пятницу", — говорится в материале.Журналист отметил слово "уважительный", которым Трамп охарактеризовал решение российского лидера Владимира Путина приехать на встречу на Аляску. При этом президент США выразил недовольство заявлениями Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий.По словам журналиста, складывается ощущение, что США вновь вернулись к тому моменту, когда "Трамп унижает главу киевского режима".Ранее сегодня президент США во время пресс-конференции не подтвердил намерение приглашать Зеленского на встречу с Путиным на Аляске.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

