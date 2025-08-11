"Ничего хорошего". На Западе ужаснулись заявлениям Трампа о Зеленском
Sky News: заявления Трампа о Зеленском не предвещают Украине ничего хорошего
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заявления американского лидера Дональда Трампа о Зеленском перед встречей с Владимиром Путиным не сулят Украине ничего хорошего, считает корреспондент Sky News Дэвид Блевенс.
"Это (слова Трампа о Владимире Зеленском — прим.ред.) не предвещает ничего хорошего перед историческим саммитом, назначенным на пятницу", — говорится в материале.
Трамп допустил выход из переговоров по Украине
Вчера, 20:23
Журналист отметил слово "уважительный", которым Трамп охарактеризовал решение российского лидера Владимира Путина приехать на встречу на Аляску. При этом президент США выразил недовольство заявлениями Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий.
По словам журналиста, складывается ощущение, что США вновь вернулись к тому моменту, когда "Трамп унижает главу киевского режима".
Ранее сегодня президент США во время пресс-конференции не подтвердил намерение приглашать Зеленского на встречу с Путиным на Аляске.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.