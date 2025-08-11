https://ria.ru/20250811/tramp-2034673909.html

Трамп допустил выход из переговоров по Украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670989_0:49:3223:1862_1920x0_80_0_0_1b21e3dd4ba7e4e2b97135a3a8146e81.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в понедельник допустил, что может выйти из процесса урегулирования по Украине после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Трансляция доступна на сайте Белого дома."Я могу уйти и сказать "удачи". И это будет конец", — высказался он.Ранее сегодня Трамп не подтвердил намерение приглашать Владимира Зеленского на встречу с Путиным на Аляске, заявив, что глава киевского режима "не является частью этого".В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

