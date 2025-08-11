Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил выход из переговоров по Украине - РИА Новости, 11.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 11.08.2025
Трамп допустил выход из переговоров по Украине
Трамп допустил выход из переговоров по Украине - РИА Новости, 11.08.2025
Трамп допустил выход из переговоров по Украине
Американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в понедельник допустил, что может выйти из процесса урегулирования по Украине после встречи с... РИА Новости, 11.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
аляска
украина
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в понедельник допустил, что может выйти из процесса урегулирования по Украине после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Трансляция доступна на сайте Белого дома."Я могу уйти и сказать "удачи". И это будет конец", — высказался он.Ранее сегодня Трамп не подтвердил намерение приглашать Владимира Зеленского на встречу с Путиным на Аляске, заявив, что глава киевского режима "не является частью этого".В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
в мире, россия, аляска, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, сша, встреча путина и трампа на аляске, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Аляска, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Зеленский
Трамп допустил выход из переговоров по Украине

Трамп допустил выход из переговоров по Украине после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в понедельник допустил, что может выйти из процесса урегулирования по Украине после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Трансляция доступна на сайте Белого дома.
"Я могу уйти и сказать "удачи". И это будет конец", — высказался он.
Ранее сегодня Трамп не подтвердил намерение приглашать Владимира Зеленского на встречу с Путиным на Аляске, заявив, что глава киевского режима "не является частью этого".
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Аляска, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Зеленский
 
 
