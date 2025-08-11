https://ria.ru/20250811/tramp-2034672121.html
Трамп высказался о планах пригласить Зеленского на Аляску
Трамп высказался о планах пригласить Зеленского на Аляску - РИА Новости, 12.08.2025
Трамп высказался о планах пригласить Зеленского на Аляску
Американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в понедельник не подтвердил намерение приглашать Владимира Зеленского на встречу с президентом... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-11T20:14:00+03:00
2025-08-11T20:14:00+03:00
2025-08-12T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
аляска
россия
москва
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в понедельник не подтвердил намерение приглашать Владимира Зеленского на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Трансляция велась на сайте Белого дома."Он (Владимир Зеленский — прим.ред.) не является частью этого (встречи — прим.ред.)", — ответил Трамп на вопрос журналистов.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
аляска
россия
москва
украина
сша
Трамп высказался о планах пригласить Зеленского на Аляску
