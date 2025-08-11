https://ria.ru/20250811/tramp-2034672121.html

Трамп высказался о планах пригласить Зеленского на Аляску

Трамп высказался о планах пригласить Зеленского на Аляску - РИА Новости, 12.08.2025

Трамп высказался о планах пригласить Зеленского на Аляску

Американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в понедельник не подтвердил намерение приглашать Владимира Зеленского на встречу с президентом... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-11T20:14:00+03:00

2025-08-11T20:14:00+03:00

2025-08-12T06:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

аляска

россия

москва

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670636_0:261:3177:2048_1920x0_80_0_0_0be30e0144f93f90f7b26f0fe5c72248.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в понедельник не подтвердил намерение приглашать Владимира Зеленского на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Трансляция велась на сайте Белого дома."Он (Владимир Зеленский — прим.ред.) не является частью этого (встречи — прим.ред.)", — ответил Трамп на вопрос журналистов.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034658013.html

https://ria.ru/20250811/zelenskiy-2034620147.html

аляска

россия

москва

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, россия, москва, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, украина, сша