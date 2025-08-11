https://ria.ru/20250811/tramp-2034666170.html

Трамп заявил, что уважает решение Путина приехать на встречу на Аляске

Трамп заявил, что уважает решение Путина приехать на встречу на Аляске

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне возможной оговорки о своей поездке в РФ заявил, что считает решение российского лидера Владимира Путина приехать на встречу на Аляску "очень уважительным".В понедельник Трамп заявил, что в пятницу "едет в Россию" и собирается встретиться с Путиным. На фоне того, что встреча ожидается на Аляске, которая до 1867 года входила в состав Российской империи, оставалось неясным, оговорился ли американский лидер."Я считаю, что это очень уважительно, что президент России приедет в нашу страну, а не мы едем в его страну или даже в какое-то третье место, но я думаю, что у нас будут конструктивные переговоры", - заявил Трамп журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

