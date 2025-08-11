Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал об отношении украинцев к мирной сделке с Россией - РИА Новости, 12.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 11.08.2025 (обновлено: 06:18 12.08.2025)
Трамп рассказал об отношении украинцев к мирной сделке с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что 88% украинцев хотят, чтобы было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта с Россией. РИА Новости, 12.08.2025
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что 88% украинцев хотят, чтобы было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта с Россией."Я видел (результаты - ред.) опроса общественного мнения на Украине. 88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение", - сказал Трамп журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Трамп рассказал об отношении украинцев к мирной сделке с Россией

Трамп: в соответствии с опросами 88% украинцев хотят мирной сделки с Россией

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что 88% украинцев хотят, чтобы было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта с Россией.
"Я видел (результаты - ред.) опроса общественного мнения на Украине. 88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение", - сказал Трамп журналистам.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Трамп: Президент России едет в нашу страну, а не мы к нему - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Трамп заявил, что уважает решение Путина приехать на встречу на Аляске
Вчера, 19:20
 
