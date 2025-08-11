https://ria.ru/20250811/tramp-2034660261.html

Трамп рассказал об отношении украинцев к мирной сделке с Россией

Трамп рассказал об отношении украинцев к мирной сделке с Россией - РИА Новости, 12.08.2025

Трамп рассказал об отношении украинцев к мирной сделке с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что 88% украинцев хотят, чтобы было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта с Россией. РИА Новости, 12.08.2025

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что 88% украинцев хотят, чтобы было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта с Россией."Я видел (результаты - ред.) опроса общественного мнения на Украине. 88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение", - сказал Трамп журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

