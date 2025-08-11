https://ria.ru/20250811/tramp-2034660261.html
Трамп рассказал об отношении украинцев к мирной сделке с Россией
Трамп рассказал об отношении украинцев к мирной сделке с Россией - РИА Новости, 12.08.2025
Трамп рассказал об отношении украинцев к мирной сделке с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что 88% украинцев хотят, чтобы было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта с Россией. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-11T18:49:00+03:00
2025-08-11T18:49:00+03:00
2025-08-12T06:18:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034652632_144:0:2927:1566_1920x0_80_0_0_7f29e2d199bfcbd32cbf75e096db465e.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что 88% украинцев хотят, чтобы было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта с Россией."Я видел (результаты - ред.) опроса общественного мнения на Украине. 88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение", - сказал Трамп журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250811/tramp-2034666170.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034652632_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_5b73367ce12d196780df7b0c22ab479e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп рассказал об отношении украинцев к мирной сделке с Россией
Трамп: в соответствии с опросами 88% украинцев хотят мирной сделки с Россией