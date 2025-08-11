Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что встреча с Путиным будет предварительной
18:42 11.08.2025 (обновлено: 19:53 11.08.2025)
Трамп заявил, что встреча с Путиным будет предварительной
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что встреча будет скорее пробной."Так что это действительно пробная встреча, и президент Путин пригласил меня принять участие (в урегулировании конфликта на Украине - ред.)", - заявил Трамп журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
в мире, владимир путин, сша, россия, встреча путина и трампа на аляске, украина, аляска, дональд трамп, владимир зеленский
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что встреча будет скорее пробной.
"Так что это действительно пробная встреча, и президент Путин пригласил меня принять участие (в урегулировании конфликта на Украине - ред.)", - заявил Трамп журналистам.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
