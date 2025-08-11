https://ria.ru/20250811/tramp-2034659040.html

Трамп заявил, что встреча с Путиным будет предварительной

Трамп заявил, что встреча с Путиным будет предварительной - РИА Новости, 11.08.2025

Трамп заявил, что встреча с Путиным будет предварительной

Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что встреча будет скорее пробной. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T18:42:00+03:00

2025-08-11T18:42:00+03:00

2025-08-11T19:53:00+03:00

в мире

владимир путин

сша

россия

встреча путина и трампа на аляске

украина

аляска

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034622841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2232519b016a5e2b1bcb625cc36a3812.jpg

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что встреча будет скорее пробной."Так что это действительно пробная встреча, и президент Путин пригласил меня принять участие (в урегулировании конфликта на Украине - ред.)", - заявил Трамп журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250811/tramp-2034650079.html

сша

россия

украина

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, сша, россия, встреча путина и трампа на аляске, украина, аляска, дональд трамп, владимир зеленский