Мерц организует переговоры с Трампом и представителями Украины 13 августа
18:08 11.08.2025
Мерц организует переговоры с Трампом и представителями Украины 13 августа
Мерц организует переговоры с Трампом и представителями Украины 13 августа - РИА Новости, 11.08.2025
Мерц организует переговоры с Трампом и представителями Украины 13 августа
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные... РИА Новости, 11.08.2025
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. "Федеральный канцлер Фридрих Мерц пригласил к участию в среду, 13 августа 2025 года, в виртуальных переговорах по текущей ситуации на Украине в преддверии запланированной встречи президента США Трампа с президентом России Путиным", - заявил он журналистам. По его словам, в ходе обсуждения, среди прочего, планируется рассмотреть дальнейшие варианты действий для "усиления давления" на РФ. Кроме того, как анонсировал Корнелиус, предполагается обсудить подготовку возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и гарантий безопасности. "В различных по составу рабочих группах примут участие главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, председатель Еврокомиссии, председатель Европейского совета, генеральный секретарь НАТО, а также президент США и его заместитель (вице-президент Джей Ди Вэнс - ред.)", - добавил он. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске в пятницу. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
в мире, россия, германия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, еврокомиссия, евросовет, встреча путина и трампа на аляске, фридрих мерц
В мире, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Еврокомиссия, Евросовет, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Фридрих Мерц
Мерц организует переговоры с Трампом и представителями Украины 13 августа

Мерц организует переговоры с Трампом в преддверии его встречи с Путиным

© AP Photo / Michael KappelerКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Michael Kappeler
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц пригласил к участию в среду, 13 августа 2025 года, в виртуальных переговорах по текущей ситуации на Украине в преддверии запланированной встречи президента США Трампа с президентом России Путиным", - заявил он журналистам.
По его словам, в ходе обсуждения, среди прочего, планируется рассмотреть дальнейшие варианты действий для "усиления давления" на РФ.
Кроме того, как анонсировал Корнелиус, предполагается обсудить подготовку возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и гарантий безопасности.
"В различных по составу рабочих группах примут участие главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, председатель Еврокомиссии, председатель Европейского совета, генеральный секретарь НАТО, а также президент США и его заместитель (вице-президент Джей Ди Вэнс - ред.)", - добавил он.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске в пятницу. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Трамп рассказал, что будет обсуждать на встрече с Путиным
Вчера, 18:01
 
