https://ria.ru/20250811/tramp-2034651995.html

Мерц организует переговоры с Трампом и представителями Украины 13 августа

Мерц организует переговоры с Трампом и представителями Украины 13 августа - РИА Новости, 11.08.2025

Мерц организует переговоры с Трампом и представителями Украины 13 августа

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T18:08:00+03:00

2025-08-11T18:08:00+03:00

2025-08-11T18:08:00+03:00

в мире

россия

германия

украина

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511636_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_428a569b147877518d34245f2768154d.jpg

БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. "Федеральный канцлер Фридрих Мерц пригласил к участию в среду, 13 августа 2025 года, в виртуальных переговорах по текущей ситуации на Украине в преддверии запланированной встречи президента США Трампа с президентом России Путиным", - заявил он журналистам. По его словам, в ходе обсуждения, среди прочего, планируется рассмотреть дальнейшие варианты действий для "усиления давления" на РФ. Кроме того, как анонсировал Корнелиус, предполагается обсудить подготовку возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и гарантий безопасности. "В различных по составу рабочих группах примут участие главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, председатель Еврокомиссии, председатель Европейского совета, генеральный секретарь НАТО, а также президент США и его заместитель (вице-президент Джей Ди Вэнс - ред.)", - добавил он. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске в пятницу. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250811/tramp-2034650079.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, еврокомиссия, евросовет, встреча путина и трампа на аляске, фридрих мерц