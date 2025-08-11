https://ria.ru/20250811/tramp-2034650079.html

Трамп рассказал, что будет обсуждать на встрече с Путиным

Трамп рассказал, что будет обсуждать на встрече с Путиным - РИА Новости, 11.08.2025

Трамп рассказал, что будет обсуждать на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, на которой планирует попросить его завершить конфликт на Украине, а также... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T18:01:00+03:00

2025-08-11T18:01:00+03:00

2025-08-11T20:59:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

специальная военная операция на украине

россия

встреча путина и трампа на аляске

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034653235_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_675e2990a92b2c008b66a1d52f311cae.jpg

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, на которой планирует попросить его завершить конфликт на Украине, а также высказал отношение к последним заявлениям Владимира Зеленского. Главное:"У меня хорошие отношения с Зеленским, но, знаете, я не согласен с тем, что он сделал, — очень, очень сильно не согласен"."Они хотят снова тратить деньги на свои страны".На пресс-конференции хозяин Белого дома заявил, что собирается "поехать в Россию". Позже американские СМИ сообщили, что он оговорился, пытаясь сказать, что поедет заключать соглашение с Россией. Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

https://ria.ru/20250811/tramp-2034453545.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трамп: "Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию." Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию 2025-08-11T18:01 true PT0M13S

Трамп: "Президент России едет в нашу страну, а не мы к нему" Трамп: "Президент России едет в нашу страну, а не мы к нему" 2025-08-11T18:01 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, россия, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин