Трамп рассказал, что будет обсуждать на встрече с Путиным
ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, на которой планирует попросить его завершить конфликт на Украине, а также высказал отношение к последним заявлениям Владимира Зеленского. Главное:
- Встреча с российским президентом будет предварительной.
- Трамп уверен, что поймет, возможно ли соглашение по Украине, в течение "пары минут" с начала переговоров.
- Американский лидер недоволен заявлениями Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий.
"У меня хорошие отношения с Зеленским, но, знаете, я не согласен с тем, что он сделал, — очень, очень сильно не согласен".
- Опросы показывают, что 88 процентов украинцев хотят заключения договоренности о мире с Россией.
- После переговоров Трамп позвонит Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.
- Президент США намерен организовать встречу Путина и Зеленского, в то время как сам собирается присутствовать при необходимости.
- Трамп утверждает, что "постарается вернуть" часть территории Украине.
В Москве не раз подчеркивали, что вопрос территориальной принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии закрыт, а итоги референдумов уже отражены в конституции России.
- Европейцы устали от конфликта на Украине.
"Они хотят снова тратить деньги на свои страны".
На пресс-конференции хозяин Белого дома заявил, что собирается "поехать в Россию". Позже американские СМИ сообщили, что он оговорился, пытаясь сказать, что поедет заключать соглашение с Россией.
Саммит России и США
В ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
