Трамп может лишить Киев поставок оружия, пишет Bloomberg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Отказ Европы и Украины от мирного предложения президента США Дональда Трампа, которое он возможно выскажет по итогам предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, может повлечь за собой прекращение американских поставок вооружения Киеву и возобновление угроз о выходе Штатов из НАТО, передает агентство Блумберг. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске в пятницу. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Есть риск того, что Трамп предложит им (Европе и Украине - ред.) сделку ультимативного характера... Отказ может побудить Трампа прекратить поставки вооружения Украине или возобновить угрозы о выходе из НАТО, если Европа не согласится", - говорится в материале агентства. Как отмечает Блумберг, перспектива территориальных уступок приводит Украину и Европу в ужас. По мнению агентства, выбор Аляски в качества места встречи американского и российского лидеров стал тонким намеком на то, что у европейцев и Киева нет рычагов воздействия. "У Европы было более трех лет на то, чтобы подготовиться к этому моменту, и все равно у нее не хватает военной мощи на то, чтобы поддерживать Украину в одиночку", - сообщает Блумберг. Газета Wall Street Journal сообщала 9 августа, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров Трампа и Путина. В него входило требование, что, прежде чем будут предприняты какие-либо другие шаги, должно быть достигнуто прекращение огня. Предложение также включало пункт, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО. Лидеры ряда европейских стран перед встречей президентов России и США поддержали усилия Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине. Согласно их совместному заявлению, европейские лидеры готовы оказать американскому лидеру дипломатическую поддержку, однако они также готовы оказывать существенную военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.

