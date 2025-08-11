Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предположил, на что может повлиять встреча Путина и Трампа
16:19 11.08.2025
Эксперт предположил, на что может повлиять встреча Путина и Трампа
Эксперт предположил, на что может повлиять встреча Путина и Трампа
КАИР, 11 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может повлиять на мировые рынки, динамику в энергетическом секторе и военные альянсы, поделился мнением с РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. "Учитывая прежние противоречивые отношения между Трампом и Путиным, характеризовавшиеся санкциями и спорами в вопросах кибербезопасности, этот саммит может либо улучшить отношения, либо обнажить серьезные разногласия. Встреча может повлиять на мировые рынки, военные альянсы и динамику в сфере энергетики", - считает Мустафа. По его мнению, успешный консенсус между лидерами двух стран в области кибербезопасности, контроля над вооружениями и торговли энергоносителями может серьезно повлиять на такие организации как НАТО и ОПЕК. Эксперт подчеркнул, что бизнес-лидеры и политики должны подготовиться к разным возможным результатам встречи Путина и Трампа. "Саммит Путина и Трампа свидетельствует о мире, в котором гегемония Запада больше не гарантирована", - добавил Мустафа. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Эксперт предположил, на что может повлиять встреча Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
КАИР, 11 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может повлиять на мировые рынки, динамику в энергетическом секторе и военные альянсы, поделился мнением с РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
"Учитывая прежние противоречивые отношения между Трампом и Путиным, характеризовавшиеся санкциями и спорами в вопросах кибербезопасности, этот саммит может либо улучшить отношения, либо обнажить серьезные разногласия. Встреча может повлиять на мировые рынки, военные альянсы и динамику в сфере энергетики", - считает Мустафа.
По его мнению, успешный консенсус между лидерами двух стран в области кибербезопасности, контроля над вооружениями и торговли энергоносителями может серьезно повлиять на такие организации как НАТО и ОПЕК.
Эксперт подчеркнул, что бизнес-лидеры и политики должны подготовиться к разным возможным результатам встречи Путина и Трампа.
"Саммит Путина и Трампа свидетельствует о мире, в котором гегемония Запада больше не гарантирована", - добавил Мустафа.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Эксперт оценил шансы ЕС повлиять на саммит Путина и Трампа
