Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию
22:48 11.08.2025 (обновлено: 23:30 11.08.2025)
Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей, заявил основатель мессенджера Павел Дуров."После моего поста 20-дневной давности пользователи прислали нам сотни сообщений о мошенничестве и шантаже. Основываясь на этих сообщениях, на этой неделе мы блокируем многочисленные каналы для доксинга и вымогательства", — сказал он. Если подобный канал заблокировали, значит, у мессенджера есть неопровержимые доказательства, что там публиковали дискредитирующую информацию, а затем удаляли ее в обмен на оплату от жертв. Некоторые администраторы были пойманы на продаже "защитных блоков". "Telegram — это не место для доксинга или шантажа. И тем, кто ведет подобные каналы: не тратьте свое время на создание клонов — мы сами вас найдем", — добавил Дуров.В прошлом месяце он также предупредил о мошенниках, которые вымогают платные подарки.
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
"После моего поста 20-дневной давности пользователи прислали нам сотни сообщений о мошенничестве и шантаже. Основываясь на этих сообщениях, на этой неделе мы блокируем многочисленные каналы для доксинга и вымогательства", — сказал он.
Если подобный канал заблокировали, значит, у мессенджера есть неопровержимые доказательства, что там публиковали дискредитирующую информацию, а затем удаляли ее в обмен на оплату от жертв. Некоторые администраторы были пойманы на продаже "защитных блоков".
"Telegram — это не место для доксинга или шантажа. И тем, кто ведет подобные каналы: не тратьте свое время на создание клонов — мы сами вас найдем", — добавил Дуров.
В прошлом месяце он также предупредил о мошенниках, которые вымогают платные подарки.
