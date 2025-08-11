https://ria.ru/20250811/telegram-2034686743.html

Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию

Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 11.08.2025

технологии

павел дуров

telegram

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей, заявил основатель мессенджера Павел Дуров."После моего поста 20-дневной давности пользователи прислали нам сотни сообщений о мошенничестве и шантаже. Основываясь на этих сообщениях, на этой неделе мы блокируем многочисленные каналы для доксинга и вымогательства", — сказал он. Если подобный канал заблокировали, значит, у мессенджера есть неопровержимые доказательства, что там публиковали дискредитирующую информацию, а затем удаляли ее в обмен на оплату от жертв. Некоторые администраторы были пойманы на продаже "защитных блоков". "Telegram — это не место для доксинга или шантажа. И тем, кто ведет подобные каналы: не тратьте свое время на создание клонов — мы сами вас найдем", — добавил Дуров.В прошлом месяце он также предупредил о мошенниках, которые вымогают платные подарки.

