США перекроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа

США перекроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Авиавласти США перекроют небо над американским городом Анкоридж на Аляске 15 августа, когда в штате запланирована встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, следует из опубликованного уведомления Федерального управления гражданской авиации (FAA) страны.Согласно размещенному "Уведомлению о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска", американские власти закроют небо над крупнейшим городом этого штата в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоте до 18 тысяч футов (почти 5,5 тысяч метров).Указывается, что ограничение продлится один день - в пятницу.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

