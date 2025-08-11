Рейтинг@Mail.ru
США перекроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 11.08.2025 (обновлено: 02:45 12.08.2025)
https://ria.ru/20250811/ssha-2034683734.html
США перекроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа
США перекроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025
США перекроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа
Авиавласти США перекроют небо над американским городом Анкоридж на Аляске 15 августа, когда в штате запланирована встреча президента России Владимира Путина с... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-11T22:15:00+03:00
2025-08-12T02:45:00+03:00
в мире
владимир путин
сша
россия
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034672653_0:517:2722:2048_1920x0_80_0_0_13572bc73fa917d2bafbc6de6ad9b237.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Авиавласти США перекроют небо над американским городом Анкоридж на Аляске 15 августа, когда в штате запланирована встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, следует из опубликованного уведомления Федерального управления гражданской авиации (FAA) страны.Согласно размещенному "Уведомлению о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска", американские власти закроют небо над крупнейшим городом этого штата в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоте до 18 тысяч футов (почти 5,5 тысяч метров).Указывается, что ограничение продлится один день - в пятницу.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
https://ria.ru/20250811/rossija-2034676641.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034672653_0:7:2722:2048_1920x0_80_0_0_980a30d053bef84e564868c2c5e55f38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, сша, россия, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Владимир Путин, США, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
США перекроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа

Власти США закроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа на Аляске

© РИА Новости / Сергей Попов | Перейти в медиабанкЖилые дома в городе Анкоридж на Аляске
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Сергей Попов
Перейти в медиабанк
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Авиавласти США перекроют небо над американским городом Анкоридж на Аляске 15 августа, когда в штате запланирована встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, следует из опубликованного уведомления Федерального управления гражданской авиации (FAA) страны.
Согласно размещенному "Уведомлению о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска", американские власти закроют небо над крупнейшим городом этого штата в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоте до 18 тысяч футов (почти 5,5 тысяч метров).
Указывается, что ограничение продлится один день - в пятницу.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Жители и гости Фэрбенкса на Аляске восхищаются Россией
Вчера, 20:46
 
В миреВладимир ПутинСШАРоссияАляскаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала