В США еще не определили место саммита Путина и Трампа, сообщает CNN - РИА Новости, 11.08.2025
20:21 11.08.2025
В США еще не определили место саммита Путина и Трампа, сообщает CNN
Американские чиновники еще не определили место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, утверждает телеканал CNN. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Американские чиновники еще не определили место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, утверждает телеканал CNN. "Американские чиновники спешат завершить согласование деталей перед пятничным саммитом между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, при этом за четыре дня до этой важной встречи всё еще остаются нерешенными как логистические, так и геополитические вопросы. По состоянию на понедельник место проведения саммита еще не было объявлено. Чиновники администрации всё еще направляются на Аляску... чтобы определить, где именно встретятся президенты США и России", - говорится в сообщении телеканала. Ранее портал Alaska Landmine писал, что встреча лидеров, запланированная на 15 августа, может пройти в Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд. Как выяснил корреспондент РИА Новости, эта гостиница не позволяет бронировать номера на даты саммита. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Наталья Макарова
Наталья Макарова
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Американские чиновники еще не определили место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, утверждает телеканал CNN.
"Американские чиновники спешат завершить согласование деталей перед пятничным саммитом между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, при этом за четыре дня до этой важной встречи всё еще остаются нерешенными как логистические, так и геополитические вопросы. По состоянию на понедельник место проведения саммита еще не было объявлено. Чиновники администрации всё еще направляются на Аляску... чтобы определить, где именно встретятся президенты США и России", - говорится в сообщении телеканала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Внешнеполитический вызов Аляски
Вчера, 08:00
Ранее портал Alaska Landmine писал, что встреча лидеров, запланированная на 15 августа, может пройти в Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд. Как выяснил корреспондент РИА Новости, эта гостиница не позволяет бронировать номера на даты саммита.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
На встрече Путина и Трампа будет третий, от кого зависят все условия мира
10 августа, 08:00
 
