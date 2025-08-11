https://ria.ru/20250811/ssha-2034611531.html

Эксперт оценил шансы ЕС повлиять на саммит Путина и Трампа

Эксперт оценил шансы ЕС повлиять на саммит Путина и Трампа - РИА Новости, 11.08.2025

Эксперт оценил шансы ЕС повлиять на саммит Путина и Трампа

Страны ЕС не смогут повлиять на ход событий вокруг саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, они не играют значимой роли в... РИА Новости, 11.08.2025

ГААГА, 11 авг - РИА Новости. Страны ЕС не смогут повлиять на ход событий вокруг саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, они не играют значимой роли в украинском урегулировании, заявил РИА Новости нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл. Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече Путина и Трампа на Аляске. Как отмечалось, ЕС будет разрабатывать стратегию, с помощью которой он сможет "повлиять на исход саммита на Аляске издалека". "ЕС больше не функционирует как независимое образование, за исключением некоторых стран Восточной Европы. Я не думаю, что страны ЕС играют какую-либо значимую роль в данный момент. У всех свои проблемы. Франция - банкрот, Италия - банкрот, Германия стремительно теряет свой экономический вес, а остальные не в силах повлиять на ход событий. И я не думаю, что Трамп мог бы быть сильно впечатлён какими-либо действиями европейцев", - считает ван дер Пейл. По его словам, опасаться в ходе саммита можно провокаций со стороны фашистов на Украине и британских спецслужб. "В целом, страны континентальной Европы больше не играют никакой роли. В то же время, создается впечатление, что народы Восточной Европы, может быть, за исключением Польши, больше не заинтересованы в разжигании украинского конфликта", - резюмировал эксперт. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

