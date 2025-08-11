Рейтинг@Mail.ru
Жительница ЛНР получила срок за службу в батальоне "Айдар"*
15:41 11.08.2025
Жительница ЛНР получила срок за службу в батальоне "Айдар"*
Жительница ЛНР получила срок за службу в батальоне "Айдар"*
Жительница ЛНР, несколько месяцев в 2018 году служившая боевым медиком в штурмовом батальоне "Айдар"*, приговорена к сроку свыше 5 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Жительница ЛНР, несколько месяцев в 2018 году служившая боевым медиком в штурмовом батальоне "Айдар"*, приговорена к сроку свыше 5 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "В суде установлено, что в январе 2018 года 54-летняя жительница Луганской Народной Республики Елена Ипатова, находясь в селе Орловщина Новомосковского района Днепропетровской области Украины, добровольно поступила на службу в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар"* ВСУ, где по весну 2018 года в должности боевого медика проходила службу", - сообщили в прокуратуре. Южный окружной военный суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ипатову к 5 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в прокуратуре.* Террористическая организация, запрещена в РФ
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Жительница ЛНР, несколько месяцев в 2018 году служившая боевым медиком в штурмовом батальоне "Айдар"*, приговорена к сроку свыше 5 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
«
"В суде установлено, что в январе 2018 года 54-летняя жительница Луганской Народной Республики Елена Ипатова, находясь в селе Орловщина Новомосковского района Днепропетровской области Украины, добровольно поступила на службу в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар"* ВСУ, где по весну 2018 года в должности боевого медика проходила службу", - сообщили в прокуратуре.
Южный окружной военный суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ипатову к 5 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в прокуратуре.
* Террористическая организация, запрещена в РФ
