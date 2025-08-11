СМИ раскрыли, какая сделка между Россией и США вызовет переполох в Киеве
Spectator: сделка России и США по Арктике приведет к концу конфликта на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между Москвой и Вашингтоном в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между Москвой и Вашингтоном в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сделка между Россией и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике поспособствует окончанию украинского конфликта, пишет Spectator.
«
"Трамп мог бы объявить сделку по Арктике огромной коммерческой победой для США и концом конфликта, который, по его утверждению, был спровоцирован Байденом. Путин мог бы заручиться поддержкой Вашингтона и подтолкнуть Киев к принятию соглашения", — говорится в материале.
Как указал обозреватель, в ходе встречи глав обоих государств на Аляске они могут заключить выгодную для них сделку: Москва предоставит Вашингтону помощь в разработке и добыче ресурсов в Арктическом регионе, а взамен США поддержат условия России, которые Владимир Зеленский должен будет принять ради завершения конфликта на Украине.
«
"Киев будет в ярости из-за соглашения по Арктике, связанного с Украиной. Зеленский построил свою власть на возвращении утраченных территорий и пообещал никогда не уступать Крым и Донбасс. Соглашение, которое закрепит эти потери, будет осуждено как предательство", — подчеркивается в публикации.
В ночь на субботу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.