https://ria.ru/20250811/spectator-2034587807.html

СМИ раскрыли, какая сделка между Россией и США вызовет переполох в Киеве

СМИ раскрыли, какая сделка между Россией и США вызовет переполох в Киеве - РИА Новости, 11.08.2025

СМИ раскрыли, какая сделка между Россией и США вызовет переполох в Киеве

Сделка между Россией и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике поспособствует окончанию украинского конфликта, пишет Spectator. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T14:26:00+03:00

2025-08-11T14:26:00+03:00

2025-08-11T18:19:00+03:00

в мире

арктика

россия

сша

юрий ушаков

владимир зеленский

spectator

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сделка между Россией и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике поспособствует окончанию украинского конфликта, пишет Spectator."Трамп мог бы объявить сделку по Арктике огромной коммерческой победой для США и концом конфликта, который, по его утверждению, был спровоцирован Байденом. Путин мог бы заручиться поддержкой Вашингтона и подтолкнуть Киев к принятию соглашения", — говорится в материале.Как указал обозреватель, в ходе встречи глав обоих государств на Аляске они могут заключить выгодную для них сделку: Москва предоставит Вашингтону помощь в разработке и добыче ресурсов в Арктическом регионе, а взамен США поддержат условия России, которые Владимир Зеленский должен будет принять ради завершения конфликта на Украине."Киев будет в ярости из-за соглашения по Арктике, связанного с Украиной. Зеленский построил свою власть на возвращении утраченных территорий и пообещал никогда не уступать Крым и Донбасс. Соглашение, которое закрепит эти потери, будет осуждено как предательство", — подчеркивается в публикации.В ночь на субботу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

https://ria.ru/20250811/bloomberg-2034570626.html

https://ria.ru/20250811/zayavleniya-2034544970.html

арктика

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, арктика, россия, сша, юрий ушаков, владимир зеленский, spectator