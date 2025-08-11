Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какая сделка между Россией и США вызовет переполох в Киеве - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 11.08.2025 (обновлено: 18:19 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/spectator-2034587807.html
СМИ раскрыли, какая сделка между Россией и США вызовет переполох в Киеве
СМИ раскрыли, какая сделка между Россией и США вызовет переполох в Киеве - РИА Новости, 11.08.2025
СМИ раскрыли, какая сделка между Россией и США вызовет переполох в Киеве
Сделка между Россией и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике поспособствует окончанию украинского конфликта, пишет Spectator. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T14:26:00+03:00
2025-08-11T18:19:00+03:00
в мире
арктика
россия
сша
юрий ушаков
владимир зеленский
spectator
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сделка между Россией и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике поспособствует окончанию украинского конфликта, пишет Spectator.&quot;Трамп мог бы объявить сделку по Арктике огромной коммерческой победой для США и концом конфликта, который, по его утверждению, был спровоцирован Байденом. Путин мог бы заручиться поддержкой Вашингтона и подтолкнуть Киев к принятию соглашения&quot;, — говорится в материале.Как указал обозреватель, в ходе встречи глав обоих государств на Аляске они могут заключить выгодную для них сделку: Москва предоставит Вашингтону помощь в разработке и добыче ресурсов в Арктическом регионе, а взамен США поддержат условия России, которые Владимир Зеленский должен будет принять ради завершения конфликта на Украине."Киев будет в ярости из-за соглашения по Арктике, связанного с Украиной. Зеленский построил свою власть на возвращении утраченных территорий и пообещал никогда не уступать Крым и Донбасс. Соглашение, которое закрепит эти потери, будет осуждено как предательство", — подчеркивается в публикации.В ночь на субботу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
https://ria.ru/20250811/bloomberg-2034570626.html
https://ria.ru/20250811/zayavleniya-2034544970.html
арктика
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, арктика, россия, сша, юрий ушаков, владимир зеленский, spectator
В мире, Арктика, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Spectator
СМИ раскрыли, какая сделка между Россией и США вызовет переполох в Киеве

Spectator: сделка России и США по Арктике приведет к концу конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между Москвой и Вашингтоном в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между Москвой и Вашингтоном в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между Москвой и Вашингтоном в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сделка между Россией и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике поспособствует окончанию украинского конфликта, пишет Spectator.
«

"Трамп мог бы объявить сделку по Арктике огромной коммерческой победой для США и концом конфликта, который, по его утверждению, был спровоцирован Байденом. Путин мог бы заручиться поддержкой Вашингтона и подтолкнуть Киев к принятию соглашения", — говорится в материале.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
СМИ раскрыли, чего хочет добиться Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 13:14
Как указал обозреватель, в ходе встречи глав обоих государств на Аляске они могут заключить выгодную для них сделку: Москва предоставит Вашингтону помощь в разработке и добыче ресурсов в Арктическом регионе, а взамен США поддержат условия России, которые Владимир Зеленский должен будет принять ради завершения конфликта на Украине.
«
"Киев будет в ярости из-за соглашения по Арктике, связанного с Украиной. Зеленский построил свою власть на возвращении утраченных территорий и пообещал никогда не уступать Крым и Донбасс. Соглашение, которое закрепит эти потери, будет осуждено как предательство", — подчеркивается в публикации.
В ночь на субботу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
На Западе назвали ключевую деталь в заявлениях ЕС перед встречей на Аляске
Вчера, 11:39
 
В миреАрктикаРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ЗеленскийSpectator
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала