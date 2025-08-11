https://ria.ru/20250811/smi-2034490986.html
СМИ: Секретная служба США арендовала недвижимость на Аляске
СМИ: Секретная служба США арендовала недвижимость на Аляске
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Секретная служба США арендовала недвижимость в городе Анкоридж на Аляске в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в этом американском штате, сообщает газета New York Times со ссылкой на местного риелтора. "Ларри Дисброу, риелтор, который сдает недвижимость в краткосрочную аренду в Анкоридже… заявил, что сдал недвижимость с шестью спальнями Секретной службе для встречи", - пишет газета. При этом в Белом доме не подтвердили газете точное место встречи лидеров двух стран. Ранее РИА Новости выяснило, что некоторые отели в крупнейшем городе американского штата Аляска Анкоридже подорожали почти в два раза в преддверии встречи лидеров РФ и США. Американский эксперт Трой Буффар заявлял РИА Новости, что встреча Трампа и Путина, скорее всего, пройдет в Анкоридже. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
