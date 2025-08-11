Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал тотальную румынизацию Молдавии уникальным случаем - РИА Новости, 11.08.2025
10:28 11.08.2025
Шойгу назвал тотальную румынизацию Молдавии уникальным случаем
2025-08-11T10:28:00+03:00
2025-08-11T10:28:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Тотальная румынизация Молдавии связана с тем, что почти вся в верхушка власти в стране имеет гражданство Румынии, что является уникальным случаем по мировым меркам, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости. "Ситуации, когда глава государства имеет одновременно гражданство другого государства, в современном мире можно перечесть по пальцам. Молдова в этом смысле случай уникальный – почти вся верхушка власти имеет гражданство Румынии. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в стране происходит тотальная румынизация и даже молдавскому языку отказано в праве считаться государственным", - написал Шойгу. С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность" (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Тотальная румынизация Молдавии связана с тем, что почти вся в верхушка власти в стране имеет гражданство Румынии, что является уникальным случаем по мировым меркам, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости.
"Ситуации, когда глава государства имеет одновременно гражданство другого государства, в современном мире можно перечесть по пальцам. Молдова в этом смысле случай уникальный – почти вся верхушка власти имеет гражданство Румынии. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в стране происходит тотальная румынизация и даже молдавскому языку отказано в праве считаться государственным", - написал Шойгу.
С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность" (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул перед оглашеним приговора - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В ООН прокомментировали ситуацию с приговором главе Гагаузии Гуцул
7 августа, 16:47
 
