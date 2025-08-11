https://ria.ru/20250811/shoygu-2034528187.html

Шойгу назвал тотальную румынизацию Молдавии уникальным случаем

Шойгу назвал тотальную румынизацию Молдавии уникальным случаем - РИА Новости, 11.08.2025

Шойгу назвал тотальную румынизацию Молдавии уникальным случаем

Тотальная румынизация Молдавии связана с тем, что почти вся в верхушка власти в стране имеет гражданство Румынии, что является уникальным случаем по мировым... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T10:28:00+03:00

2025-08-11T10:28:00+03:00

2025-08-11T10:28:00+03:00

в мире

молдавия

румыния

сергей шойгу

майя санду

приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Тотальная румынизация Молдавии связана с тем, что почти вся в верхушка власти в стране имеет гражданство Румынии, что является уникальным случаем по мировым меркам, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости. "Ситуации, когда глава государства имеет одновременно гражданство другого государства, в современном мире можно перечесть по пальцам. Молдова в этом смысле случай уникальный – почти вся верхушка власти имеет гражданство Румынии. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в стране происходит тотальная румынизация и даже молдавскому языку отказано в праве считаться государственным", - написал Шойгу. С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность" (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.

https://ria.ru/20250807/gutsul-2033980198.html

молдавия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, румыния, сергей шойгу, майя санду, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии