https://ria.ru/20250811/shoygu-2034528187.html
Шойгу назвал тотальную румынизацию Молдавии уникальным случаем
Шойгу назвал тотальную румынизацию Молдавии уникальным случаем - РИА Новости, 11.08.2025
Шойгу назвал тотальную румынизацию Молдавии уникальным случаем
Тотальная румынизация Молдавии связана с тем, что почти вся в верхушка власти в стране имеет гражданство Румынии, что является уникальным случаем по мировым... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:28:00+03:00
2025-08-11T10:28:00+03:00
2025-08-11T10:28:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
сергей шойгу
майя санду
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Тотальная румынизация Молдавии связана с тем, что почти вся в верхушка власти в стране имеет гражданство Румынии, что является уникальным случаем по мировым меркам, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости. "Ситуации, когда глава государства имеет одновременно гражданство другого государства, в современном мире можно перечесть по пальцам. Молдова в этом смысле случай уникальный – почти вся верхушка власти имеет гражданство Румынии. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в стране происходит тотальная румынизация и даже молдавскому языку отказано в праве считаться государственным", - написал Шойгу. С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность" (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
https://ria.ru/20250807/gutsul-2033980198.html
молдавия
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, румыния, сергей шойгу, майя санду, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Румыния, Сергей Шойгу, Майя Санду, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Шойгу назвал тотальную румынизацию Молдавии уникальным случаем
Шойгу назвал румынизацию верхушки власти Молдавии уникальным случаем