Шойгу заявил о признаках автократии в Молдавии

Шойгу заявил о признаках автократии в Молдавии

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В действиях нынешних властей Молдавии четко видны признаки автократии, и суровый приговор по надуманному обвинению лидеру Гагаузии Евгении Гуцул стал очередным вопиющим примером того, что в Молдавии репрессии против оппозиции давно стали нормой, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости."В целом, в действиях молдавских властей четко прослеживаются признаки автократии. Репрессии, аресты, запреты и уголовные дела против оппозиции давно стали нормой: очередным вопиющим примером стал суровый приговор лидеру Гагаузии Евгении Гуцул по надуманному обвинению", - написал Шойгу.Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Поапан была приговорена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года.

