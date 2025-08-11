Выборы в Молдавии должны быть реальным волеизъявлением народа, заявил Шойгу
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия по итогам будущих парламентских выборов в Молдавии примет любой выбор ее граждан, но это должно быть реальное и подлинное волеизъявление, а не фальсификация в стиле бывшего диктатора Никарагуа Сомосы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости.
С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года.
ПДС не уверена в победе на выборах, поэтому не исключены прямая подтасовка результатов и дестабилизация обстановки по украинскому "майданному" сценарию, отметил Шойгу.
"Россия примет любой выбор молдавского народа. Но это должно быть реальное и подлинное волеизъявление, а не фальсификация по методике никарагуанского диктатора Сомосы, которому приписывают фразу "Вы выиграли выборы, а я выиграл подсчет". Удастся "желтым" реализовать свой сценарий или же граждане Молдовы примут решение в пользу экономического роста, нейтралитета и мирного развития своего независимого государства, покажет сентябрьское голосование", - подчеркнул Шойгу.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.