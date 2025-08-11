Шойгу рассказал об итогах деятельности правящей партии Молдавии
Шойгу: политика правящей партии в Молдавии привела к расколу общества
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Результатом деятельности правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" стало углубление раскола общества на сторонников евроатлантического вектора развития страны и граждан, выступающих против деятельности властей по фактическому разрушению молдавской государственности, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье для РИА Новости "Молдова на перепутье".
От их итогов во многом будет зависеть, сохранит ли прозападный режим во главе с действующим президентом власть или же к руководству придут политические силы, ориентированные на национальные интересы, отметил он.
"Подводя итоги четырехлетнего нахождения во власти правящей партии "Действие и солидарность", необходимо констатировать, что объективным результатом ее деятельности стало углубление раскола общества на сторонников евроатлантического вектора развития страны и граждан, выступающих против деятельности властей по фактическому разрушению молдавской государственности", — подчеркнул секретарь Совбеза России.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.