Шойгу рассказал об итогах деятельности правящей партии Молдавии
01:40 11.08.2025 (обновлено: 06:14 11.08.2025)
Шойгу рассказал об итогах деятельности правящей партии Молдавии
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Результатом деятельности правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" стало углубление раскола общества на сторонников евроатлантического вектора развития страны и граждан, выступающих против деятельности властей по фактическому разрушению молдавской государственности, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье для РИА Новости "Молдова на перепутье"."Главным событием в Молдове, которое на ближайшие четыре года определит геополитический вектор развития страны, станут назначенные на 28 сентября парламентские выборы", — написал Шойгу. От их итогов во многом будет зависеть, сохранит ли прозападный режим во главе с действующим президентом власть или же к руководству придут политические силы, ориентированные на национальные интересы, отметил он. "Подводя итоги четырехлетнего нахождения во власти правящей партии "Действие и солидарность", необходимо констатировать, что объективным результатом ее деятельности стало углубление раскола общества на сторонников евроатлантического вектора развития страны и граждан, выступающих против деятельности властей по фактическому разрушению молдавской государственности", — подчеркнул секретарь Совбеза России. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
россия, молдавия, сергей шойгу, мария захарова, евросоюз
Россия, Молдавия, Сергей Шойгу, Мария Захарова, Евросоюз
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Результатом деятельности правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" стало углубление раскола общества на сторонников евроатлантического вектора развития страны и граждан, выступающих против деятельности властей по фактическому разрушению молдавской государственности, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье для РИА Новости "Молдова на перепутье".
"Главным событием в Молдове, которое на ближайшие четыре года определит геополитический вектор развития страны, станут назначенные на 28 сентября парламентские выборы", — написал Шойгу.
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Кишинев развернул зачистку информационного поля в Молдавии, считает Шойгу
01:04
От их итогов во многом будет зависеть, сохранит ли прозападный режим во главе с действующим президентом власть или же к руководству придут политические силы, ориентированные на национальные интересы, отметил он.
"Подводя итоги четырехлетнего нахождения во власти правящей партии "Действие и солидарность", необходимо констатировать, что объективным результатом ее деятельности стало углубление раскола общества на сторонников евроатлантического вектора развития страны и граждан, выступающих против деятельности властей по фактическому разрушению молдавской государственности", — подчеркнул секретарь Совбеза России.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у суда - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Победа" обвинила власти Молдавии в фабрикации дел против сторонников Гуцул
Вчера, 15:29
 
Россия Молдавия Сергей Шойгу Мария Захарова Евросоюз
 
 
