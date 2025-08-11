Рейтинг@Mail.ru
"Уже победа". На Западе сделали внезапное заявление о Путине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 11.08.2025
"Уже победа". На Западе сделали внезапное заявление о Путине
Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже стали триумфом Москвы, заявил глава факультета экономики Лондонской... РИА Новости, 11.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
украина
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже стали триумфом Москвы, заявил глава факультета экономики Лондонской бизнес-школы Ричард Портес в интервью CNBC."Для Путина это уже большая победа, — считает он. — Никаких предварительных условий, отсутствие представителей Украины и европейских государств — это триумф".Как передает CNBC, в преддверии саммита на Западе растут опасения, что Киев будет вынужден признать потерю территорий, и на Украине, чьих представителей не пригласили на встречу, настроены крайне мрачно.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
в мире, россия, москва, украина, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
"Уже победа". На Западе сделали внезапное заявление о Путине

CNBC: предстоящие переговоры Путина и Трампа уже стали триумфом России

Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже стали триумфом Москвы, заявил глава факультета экономики Лондонской бизнес-школы Ричард Портес в интервью CNBC.
"Для Путина это уже большая победа, — считает он. — Никаких предварительных условий, отсутствие представителей Украины и европейских государств — это триумф".
"Радио Судного дня" передало сообщения в преддверии встречи Путина и Трампа
Вчера, 14:40
Как передает CNBC, в преддверии саммита на Западе растут опасения, что Киев будет вынужден признать потерю территорий, и на Украине, чьих представителей не пригласили на встречу, настроены крайне мрачно.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Захарова резко ответила Рютте на заявление о новых российских регионах
Вчера, 17:51
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
"Настигает всех". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
